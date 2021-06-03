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網路連署「健保註記」對醫護施暴者　陳時中回應了

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-03 14:31:47｜2021-06-03 15:25:19

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（3）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增364例本土確診個案，以及校正回歸219例個案，並且新增17人死亡。

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針對日前雙和醫院發生醫護被確診病患持刀劃傷，有網友連署希望對攻擊護理人員的病患，做出健保卡註記，必要時剝奪就醫權利，對此指揮中心指揮官陳時中也做出回應。

陳時中表示，網路平台發起連署，這是代表社會憤怒，但是還是等連署狀況清楚後，再來做討論，至於健保卡註記是因為有醫療功能，陳時中提到，是不是適合做其他用途，恐怕監察院也會有其他意見。

另外傳出有醫護人員，因為對醫院處置病房感到失望而離職，陳時中也解釋，第一線在打仗，當然會比較緊張，但他相信醫院處置都是符合規定跟需要的。

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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