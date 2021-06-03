網路連署「健保註記」對醫護施暴者　陳時中回應了

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（3）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增364例本土確診個案，以及校正回歸219例個案，並且新增17人死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-03 14:31:47｜2021-06-03 15:25:19
針對日前雙和醫院發生醫護被確診病患持刀劃傷，有網友連署希望對攻擊護理人員的病患，做出健保卡註記，必要時剝奪就醫權利，對此指揮中心指揮官陳時中也做出回應。
陳時中表示，網路平台發起連署，這是代表社會憤怒，但是還是等連署狀況清楚後，再來做討論，至於健保卡註記是因為有醫療功能，陳時中提到，是不是適合做其他用途，恐怕監察院也會有其他意見。
另外傳出有醫護人員，因為對醫院處置病房感到失望而離職，陳時中也解釋，第一線在打仗，當然會比較緊張，但他相信醫院處置都是符合規定跟需要的。
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