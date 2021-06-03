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已在美國打輝瑞　蔡丁貴籲勇敢台灣人參加國產疫苗實驗

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-06-03 14:22:54

國產疫苗討論持續延燒，高端疫苗近日發出重訊宣布，疫苗二期臨床結果如符合預期，將加速執行符合國際規範的三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。對此，自由台灣黨創黨主席蔡丁貴呼籲「勇敢的台灣人」，應參加國產疫苗三期臨床實驗，不過他也強調，自己沒辦法參加「於心不忍」，透露他已在美國打過輝瑞疫苗。

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蔡丁貴透過臉書表示，這則呼籲，他貼得有一點猶疑。因為這個活動的呼籲，他認為是有必要的，但是自己是無法親自參加的。跟他以前在街頭參加非暴力抗爭革命的心理壓力是不同的。以前的街頭抗爭，他帶頭，承擔法律責任，接受司法的追殺。這次貼文呼籲的守護台灣行動，他無法參加，於心不忍。思考了幾天，還是公開呼籲勇敢的台灣人參與台產中國肺炎疫苗的第三期臨床實驗，並補充道大家想清楚再作決定。

蔡定貴觀察各方的資訊，認為台產疫苗最好還是按照既有的WHO或美國FDA對疫苗授權的審查機制走。這樣對社會大眾比較有說服力，安全度也比較高。他指出，當初美國疫苗在進入第三期時選擇到以色列進行，這是一個專業與政治的決策，對雙方（疫苗製造商及以色列政府）都是。

他認為，台產疫苗現在要進入第三期，以台灣的國際情勢來看，不太容易到其他國家進行第三期臨床實驗。唯一的選擇就是在台灣內部進行。衛福部可以要求台產疫苗製造商提出在台灣進行第三期臨床實驗的計畫。模仿美國疫苗製造商到以色列進行第三期臨床實驗的模式，找到一、二萬人以上接受實驗。如果台產疫苗真的是與美國製造的疫苗水準相當，成功的機會應該很高。關鍵的問題是如何找到這些願意參與第三期臨床實驗的民眾？

蔡丁貴提到，從台灣的社會情勢看得出來，連疫苗的選購都是離不開中國的壓迫。台灣人要自力更生，就是在不得已的時候自己要勇敢承擔風險，可能會犧牲，但沒有這樣的嘗試，就很難突破。歷史上這樣的進退兩難的時刻很多，台灣人如果找不到一兩萬參與疫苗臨床實驗的勇士，台灣人的子孫就只能繼續淪為國際社會強權的奴隸。

蔡丁貴表示，自己因為已經在美國打過兩劑輝瑞的疫苗，不適合參與國產疫苗第三期臨床實驗，所以也沒有立場公開提出這樣的想法，因為自己不能參加）。現在台灣缺少的是有人出面號召民眾參與國產疫苗第三期臨床實驗，願意承擔可能犧牲自己的風險。當然國產疫苗製造商與台灣統治當局應該提出配套措施。

蔡丁貴強調，，平常許多民眾都拍胸脯保證自己多麼愛台灣，這個關鍵時刻是是上防疫戰場第一線的時刻。測試一下台灣人有多麼愛台灣？用嘴巴？還是用行動？
新聞來源為Newtalk 新頭殼

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