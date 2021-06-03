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中市大坑累計確診21例　環保局結合十軍團全面清消

▲ 中市環保局攜手十軍團36化學兵進行大坑里全面清消(圖／環保局提供2021.6.3)
▲ 中市環保局攜手十軍團36化學兵進行大坑里全面清消(圖／環保局提供2021.6.3)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-03 13:41:32

台中市北屯區大坑里家庭群聚感染事件迄今累計確診人數達21例，台中市政府第一時間成立大坑國小前進指揮所，掌握個案相關足跡及接觸史，並匡列接觸者進行採檢，以最快速度圍堵疫情，環保局也每日派員執行周邊環境清消工作，今（3）日再結合陸軍十軍團36化學兵群，針對大坑里附近巷道及民宅全面深化消毒，斷絕病毒傳播機會。

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陸軍十軍團今由楊中校、鄭少校率領36化學兵群16名官兵、出動3.5噸載重車及悍馬車各1輛、背負式消毒器及輕型消毒器各1台，及4台氣霧式消毒器等機具，前進大坑里周邊街道巷弄全面消毒，官兵們頂著烈日，穿梭巷道與民宅之間，以「防疫視同作戰」精神展開清消，確保民眾安全無虞。

 

「環保局長陳宏益說，從5月28日北屯區大坑里家庭群聚感染事件出現第一位確診者起，防疫消毒大隊每日針對足跡點及當地周邊環境「一再清消、反覆清消」。今日也調派10名同仁、4台背負式消毒機、3台水霧式消毒車與化學兵群弟兄一起執行環境大消毒，感謝同仁不辭辛勞執行防疫消毒工作，大家都是缺一不可的防疫英雄。

 

大坑里印尼籍看護工安妮表示，近期疫情比較嚴重，自己的同鄉也被傳染，害得她都不敢出門，也怕自己是不是會被傳染，本來自己外出採買或陪同阿公看病就一定會戴口罩，現在身上多準備酒精濕紙巾隨時擦拭消毒，也減少跟附近同鄉接觸，都用電話聯絡，感謝環保局每天來消毒，讓自己能放心過生活。

 

十軍團強調，「這場戰役中沒有局外人！」，現在正值防疫最關鍵階段，面對疫情的威脅，化學兵部隊義不容辭配合地方政府防疫政策及需求，秉持作戰精神及專業，不間斷執行消毒作業，消除每個地方可能隱藏的病毒，與環保局齊心抗疫，做人民最堅強的後盾。

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