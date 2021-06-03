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NBA／賭徒下桌　Ainge 18年的操盤終究功遠大於過

▲塞爾提克總管Danny Ainge。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克總管Danny Ainge。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

2021-06-03 14:04:44

據傳Brad Stevens已經厭倦繼續執掌兵符，他此前拒絕印第安納大學開出的7年7000 萬美元的天價合約，就是因為有機會在此之後成為球隊高管。如今 Danny Ainge的離開促成這一切水道成渠，這位62歲的精明商人，生涯毀譽參半，弔詭的是他在自己的業務——也就是籃球層面上面做得幾乎完美，被批評的反而都是所謂的「不近人情」，但這些東西在講求速成的現代職籃面前似乎又不是那麼重要。

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這些年來，Ainge在自由市場的過度謹慎，已經變成推特上的笑話，他放棄了得到那些超級大牌球星的機會。然而我們看看他生涯的成績單會發現他做過的正確決定遠比錯是要來的多很多。

在 2003 年被聘為塞爾提克總管之後，Ainge在開季前幾天決定拆掉「雙槍」、把球迷最愛的Antoine Walker送去小牛(現獨行俠)，後來塞爾提克進入到一段低迷時期，但他仍然耐住性子。

之後就在球隊幾名新星正在迅速成長之時，他決定7換1交易來Kevin Garnett，後者和Ray Allen及Paul Pierce組成三巨頭，然後他們拿下了隊史第17座的冠軍。

2013年，綠軍前一個賽季還打進東區決賽，這一季首輪輸給紐約尼克，Ainge毅然決然拆隊，把37歲的Kevin Garnett、36歲的Paul Pierce和37歲的Jason Terry送去籃網，換來Kris Humphries、Gerald Wallace、Kris Joseph、MarShon Brooks、Keith Bogans 和未來的3個首輪選秀權、1個首輪互換權。

雖然換來的人員不堪大用，但是選秀權卻讓塞爾提克迅速重建，於是2017年塞爾提克在靠著Isaiah Thomas打進東區決賽時，還順便搶劫了當年20勝62負、抽到狀元籤的籃網。

後來的事情眾所皆知，Ainge拿著狀元籤去和76人換了探花籤和一個受保護的首輪選秀權，他們當年選中了Jaysson Tatum——幾乎確定會是波士頓未來10年的門面人物。

在Ainge執掌塞爾提克的這些年，他們有過低谷，06、07、14都沒能打進季後賽，但在那之後這支球隊每年都取得進步。08年他們奪冠了，15年他們重回季後賽行列，17年升到東區第一。

而讓這支始終不太願意花豪華稅的傳統豪門，能總是迅速回到爭冠隊伍之中的，就是Ainge的冷酷和他獨到的眼光。

Doc River受訪時說Ainge是個賭徒，如果他這個形容夠準確，就說明了總管需要有長遠的眼光、抵抗眼前誘惑的耐心、承擔批評的壓力，以及感於挑戰的風險。

如果Ainge真的是個賭徒，那他也是個精明的賭徒。在他還在賭桌上的這將近20年間，他大部分時間都是贏家。然而有時候他也有走眼的時候，當今年初他們有機會得到James Harden時，Angie並沒有選擇豪賭，如今看起來「鬍子」確實值得他們梭哈。

然而這也說明了成功和失敗其實非常將近，甚至還有一些偶然性。4年3次東決，Ainge至少做到了讓這支球隊的奪冠之窗持續打開，要做到這件事已經很不容易了，長期做到更是了不起。

Ainge為這支球隊操盤了 18 年，奪得一次總冠軍，兩次進入總冠軍賽，6次進入東部區決賽，15次打進季後賽出場，他被認為是聯盟中最佳行政管理人員之一。現在他走了，塞爾提克將走向一個不確定的未來。

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