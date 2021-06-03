NBA／賭徒下桌　Ainge 18年的操盤終究功遠大於過

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在 2003 年被聘為塞爾提克總管之後，Ainge在開季前幾天決定拆掉「雙槍」、把球迷最愛的Antoine Walker送去小牛(現獨行俠)，後來塞爾提克進入到一段低迷時期，但他仍然耐住性子。
之後就在球隊幾名新星正在迅速成長之時，他決定7換1交易來Kevin Garnett，後者和Ray Allen及Paul Pierce組成三巨頭，然後他們拿下了隊史第17座的冠軍。
2013年，綠軍前一個賽季還打進東區決賽，這一季首輪輸給紐約尼克，Ainge毅然決然拆隊，把37歲的Kevin Garnett、36歲的Paul Pierce和37歲的Jason Terry送去籃網，換來Kris Humphries、Gerald Wallace、Kris Joseph、MarShon Brooks、Keith Bogans 和未來的3個首輪選秀權、1個首輪互換權。
雖然換來的人員不堪大用，但是選秀權卻讓塞爾提克迅速重建，於是2017年塞爾提克在靠著Isaiah Thomas打進東區決賽時，還順便搶劫了當年20勝62負、抽到狀元籤的籃網。
後來的事情眾所皆知，Ainge拿著狀元籤去和76人換了探花籤和一個受保護的首輪選秀權，他們當年選中了Jaysson Tatum——幾乎確定會是波士頓未來10年的門面人物。
在Ainge執掌塞爾提克的這些年，他們有過低谷，06、07、14都沒能打進季後賽，但在那之後這支球隊每年都取得進步。08年他們奪冠了，15年他們重回季後賽行列，17年升到東區第一。
而讓這支始終不太願意花豪華稅的傳統豪門，能總是迅速回到爭冠隊伍之中的，就是Ainge的冷酷和他獨到的眼光。
Doc River受訪時說Ainge是個賭徒，如果他這個形容夠準確，就說明了總管需要有長遠的眼光、抵抗眼前誘惑的耐心、承擔批評的壓力，以及感於挑戰的風險。
如果Ainge真的是個賭徒，那他也是個精明的賭徒。在他還在賭桌上的這將近20年間，他大部分時間都是贏家。然而有時候他也有走眼的時候，當今年初他們有機會得到James Harden時，Angie並沒有選擇豪賭，如今看起來「鬍子」確實值得他們梭哈。
然而這也說明了成功和失敗其實非常將近，甚至還有一些偶然性。4年3次東決，Ainge至少做到了讓這支球隊的奪冠之窗持續打開，要做到這件事已經很不容易了，長期做到更是了不起。
Ainge為這支球隊操盤了 18 年，奪得一次總冠軍，兩次進入總冠軍賽，6次進入東部區決賽，15次打進季後賽出場，他被認為是聯盟中最佳行政管理人員之一。現在他走了，塞爾提克將走向一個不確定的未來。