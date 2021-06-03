大規模接種！鄭文燦：球場、體育館設大型接種站

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鄭文燦表示，全民擴大接種計畫，桃園市部分一週要完成10萬劑，除了醫院、衛生所、跟診所，另外還要增設社區接種站、外展接種站以及大型接種站，市府規劃利用天幕球場加上學校的風雨球場，讓社區接種站可以擴大，目前六都的指標是希望能夠到達五十場次，桃園應該會超過這個場次。
至於外展接種站規劃，鄭文燦指出，主要是以工業區為主，包含經濟部開發的七大工業區、民營工業區及市府開發的工業區;至於大型接種站，則計畫在體育館或棒球場開設，至少會規劃2個大型接種站，以每周完成1.8萬人次為目標。
鄭文燦提到，中央配賦的第二輪疫苗已經快要打完，桃園除了醫護人員站在第一線外，第一線防疫人員包括警、消、衛、環、長照機構以及機場、民航業的服務人員，也要接種疫苗，疫苗數量仍然需要擴大；另外機場部份他也希望中央能「另外計算」，把桃園市和機場的額度能分開計算。。
鄭文燦表示，國境的防疫人員大部分在桃園，雖然中央配發的疫苗數量有將機場和民行業人員算在第一類醫護人員的額度裡，也表示會再補給桃園，目前以跟乘客比較會產生接觸的人員為優先，已完成近9千劑，但機場的防疫人員有3萬多人，機場各個部門都希望能夠全部施打，他也建議中央將來配賦疫苗的時候，能夠把桃園市的額度跟機場的額度分開計算。