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捐疫苗卡關！周志浩：疫苗搶手「掮客、騙子」很多

▲紓困4.0特別預算案今（3）日通過，會後媒體關注疫苗相關議題，不少民間企業或宗教團體，紛紛表態有意協助爭取疫苗，但中央都以文件不符來卡關，對此，疾管署長周志浩回應，國際上「掮客、騙子」非常多，指揮中心會提供經驗給企業，讓企業真正的心意可以（圖/行政院提供）
▲紓困4.0特別預算案今（3）日通過，會後媒體關注疫苗相關議題，不少民間企業或宗教團體，紛紛表態有意協助爭取疫苗，但中央都以文件不符來卡關，對此，疾管署長周志浩回應，國際上「掮客、騙子」非常多，指揮中心會提供經驗給企業，讓企業真正的心意可以（圖/行政院提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-03 14:11:08｜2021-06-03 14:12:52

紓困4.0特別預算案今（3）日通過，行政院長蘇貞昌與各部會首長親自說明施行方向，會後媒體關注疫苗相關議題，不少民間企業或宗教團體，紛紛表態有意協助爭取疫苗，但中央都以文件不符來卡關，對此，疾管署長周志浩回應，國際上「掮客、騙子」非常多，指揮中心會提供經驗給企業，讓企業真正的心意可以達到。

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針對民間購買疫苗相關爭議，周志浩說，疫苗在國際上很搶手，「掮客、騙子」非常多，這些是否買到適當的疫苗，指揮中心會提供經驗給想要協助政府的企業，對於文件不清楚的地方，政府也會協助釐清。

周志浩說，要求企業繳交文件是為確保企業千辛萬苦取得的疫苗，是來源可靠，品質、輸送過程都是獲得確保的，讓國人安心接種，讓企業真正的心意可以達到。

周志浩指出，國產疫苗會依照國家制度嚴格把關，絕對是以疫苗的安全有效作為最後依歸，不管是進口、國產，標準、要求是一樣的，一定是以安全有效為基準。

此外，針對大規模疫苗施打如何預約？政委唐鳳給出最新回應，他說，總共規劃3種方式，包含2種線上平台可以進行預約，線下則有超商、藥局，讓民眾來預約。

唐鳳表示，大規模疫苗施打的時機，在落在確定有足量疫苗的前一週來進行預約，其中2種線上平台之一的「健保快易通」會在六月中，加上「免疫接種功能」，其實今天已經建置完畢，目前在等待APP STORE、GOOGLE PLAY上架。

唐鳳說，另外設置專門網站，網址會是「1922.gov.tw」，可以在上面進行接種預約，會在六月中完成。在4大超商、藥局進行預約的方式，就以口罩實名制的形式來進行。

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