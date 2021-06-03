捐疫苗卡關！周志浩：疫苗搶手「掮客、騙子」很多

不少民間企業或宗教團體，紛紛表態有意協助爭取疫苗，但中央都以文件不符來卡關，對此，

讓企業真正的心意可以達到。

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確保企業千辛萬苦取得的疫苗，是來源可靠，品質、輸送過程都是獲得確保的，讓國人安心接種，讓企業真正的心意可以達到。

依照國家制度嚴格把關，

絕對是以疫苗的安全有效作為最後依歸，不管是進口、國產，標準、要求是一樣的，一定是以安全有效為基準。