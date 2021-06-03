物流員「包裹送到晚上9點」！跳針女狂問：怎麼都這麼晚

本土疫情持續延燒，全台三級警戒延長至6月14日，民眾只能居家防疫減少外出避免增加染疫風險，也因此不少人依靠網購來補充防疫物資和生鮮食品，各家物流公司紛紛改變配送策略，藉此因應貨運業的運能不足。不過近日就有物流士無奈感嘆，忙翻期間還被客戶逼問「你們怎麼都這麼晚」，解釋後又不被理解，讓他相當洩氣。

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這名送貨員昨（2）晚在臉書社團《爆怨2公社》發文表示自己是一名物流司機，因為受到疫情影響，大家宅在家狂網購，所以昨天已經工作到很晚了，沒想到剛好遇到收件的是名防備心很重的女子，劈頭就質問他「你們為何送這麼晚？」，而當下原PO也只能回答「最近肺炎疫情讓包裹爆量，電視都有報」。

▲原PO表示近日物流爆量，通常都得送貨到深夜。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

不料對方似乎沒有心思聽原PO解釋，連續又問了兩次「你們怎麼都這麼晚」，結果女子依舊左耳聽右耳出，這也讓他火氣漸生回應「就解釋了兩次妳還是聽不懂」，對方這才改口緩頰表示物流人員很辛苦。原PO見狀更在心裡默默吐槽「屁啦！講話這麼虛假，明明是怕得要命」。

此外他也提到自己當天還遇過忘記告知家人要收貨的客戶，當他送件到客戶家門口後卻吃了閉門羹，退件後又打電話給物流公司，要求司機再重新送一次。所幸最後客戶與家人在包裹送達時遞了一瓶飲料向他表達歉意，「不然我真火大」。

經驗分享到社團後，不少網友也紛紛留言表示最近真的比較常在晚上收到包裹「我1日晚上也在9點多收到包裹，只有一直說謝謝、辛苦了」、「以前司機送到晚上8：00就很晚了，現在司機被催到晚上12：00還在送，很多都累到睡車上了，是不能體諒ㄧ下嗎？」、「我也有遇到晚上9點多還在送貨，問了也是回答最近貨量太多，送不完」、「傻眼耶，真的是辛苦了，貨量爆單啊，不然誰想送到這麼晚」。（編輯：楊智傑）