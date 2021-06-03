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COVID-19疫苗打不打　癌友常見六大問題　癌症專家一一解惑

COVID-19疫苗打不打　癌友常見六大問題　癌症專家一一解惑
COVID-19疫苗打不打　癌友常見六大問題　癌症專家一一解惑

健康醫療網

2021-06-03 14:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】新冠肺炎疫情進入社區傳播階段，疫苗接種成為全民關注議題，近兩週癌症門診最熱門問題就是癌症病人是否可接種COVID-19疫苗。台北醫學大學台北癌症中心院長暨附設醫院癌症副院長李冠德表示，綜合現有醫學證據，癌症病人均應接種疫苗，其家庭接觸者亦然，但每位癌症病人接種的時間點會因罹患癌別、接受療程有所不同，建議可與醫師討論，於適合時機完成疫苗接種，確實保護自己。

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台北癌症中心院長暨北醫附醫癌症副院長李冠德指出，近來門診遇到不少癌症病人及家屬詢問接種COVID-19疫苗的相關問題，由病人及家屬的問題可以發現，坊間現有資訊眾說紛紜，因此，他整理常見的6類問題，根據近期美國頂尖血液病和腫瘤科專家組成的委員會提供之接種建議以及現有醫學證據，彙整為以下Q＆A。

Q1癌症病人可以接種COVID-19疫苗嗎?

答案是肯定。大型研究證實癌症病人發生COVID-19相關併發症的風險和死亡率很高，癌症病人屬於免疫力低的族群，一旦感染，病毒脫落的時間較長、產生變種病毒的機率也較一般人大，因此為癌症病人接種疫苗會同時帶來社會效益。美國的專家委員會強烈認為所有癌症病人以及他們的家庭接觸者均應「優先」接種 COVID-19 疫苗。

Q2化學治療期間能接種COVID-19疫苗嗎?

答案是肯定，至於接種時間點須視癌別而定。

1.     實體腫瘤病人(例如乳癌，大腸癌，肺癌等)接受化學治療或標靶治療，中性白血球低下時間通常不會太久，專家認為不會影響疫苗的免疫反應，化療期間的任何時間均可接種疫苗，不必為了疫苗而停止化療或標靶，若能選擇在白血球上升時接種疫苗會更好。

2.     血液癌病人(例如白血病，骨髓瘤，淋巴癌等)，通常會接受較強度化療及白血球增生劑，因此建議應延遲疫苗接種，直至中性白血球數目恢復。若接受造血幹細胞移植（異體或自體）者，建議至少要三個月後才能進行疫苗接種。

Q3免疫治療期間能接種COVID-19疫苗嗎?

答案是肯定。接受目前最熱門的檢查點抑制劑(例如PD-1或PDL-1) 免疫治療的癌症病人，由於檢查點抑制劑會造成T細胞免疫增強，在學理上疫苗的副作用可能會增加，但目前還沒有相關臨床數據。因此專家建議，可於打針的同一天或任何時間接種疫苗。

Q4接受放射治療或手術後能接種COVID-19疫苗嗎?

答案是肯定。

1.     放射治療期間的任何時間均可接種疫苗。

2.     手術後病人因術後容易有發燒現象，為了使副作用可以正確歸因於手術或疫苗接種，建議術後至少7-14天後才接種疫苗。若接受脾臟切除手術，有可能導致免疫抑制狀態，建議術後至少14-21天後才接種疫苗。

Q5 COVID-19疫苗可以和其他的疫苗一起施打嗎?

答案是須間隔。

COVID-19疫苗應比其他的疫苗(例如流感，肺炎疫苗)更優先接種；建議COVID-19疫苗和其他的疫苗之間需間隔14天。

Q6疫苗原理及對癌症病人的保護力?

1.     mRNA 疫苗：輝瑞/BNT疫苗、莫德奈/Moderna疫苗

mRNA 疫苗完全不含活病毒，對罹患癌症等免疫抑制病人不會造成直接的安全風險，保護力高。但值得注意的是，高達16%病人接種後會有「暫時性」局部淋巴腫大，因此建議電腦斷層或正子掃描等腫瘤評估時程盡量安排在接種第二劑疫苗結束後六週，以免誤當成腫瘤轉移。

2.     腺病毒載體疫苗：嬌生/Johnson疫苗、阿斯特捷利康/AZ疫苗

雖然腺病毒載體疫苗在癌症病人尚沒有足夠安全性數據，但腺病毒載體已被修改以使其無法複製，癌症病人應可安全使用。

台北癌症中心院長暨北醫附醫癌症副院長李冠德表示，癌症屬重大傷病，已被列入9大類優先接種族群，病人應與醫師討論，盡量接受疫苗接種，才能保護自己，但他也強調，癌症病人為免疫抑制的病人，與健康人群相比，對於疫苗的免疫反應可能會較差，因此，即使接種疫苗，仍應繼續戴口罩，保持社交距離，落實防疫準則，確實保護自己。



資料來源：健康醫療網 COVID-19疫苗打不打　癌友常見六大問題　癌症專家一一解惑

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