NBA／冠軍太多了？格林想按下「我保證鈕」卻被打槍
TNT知名球評、同時也是「業界冥燈」的Charles Barkley今天並沒有上節目，Draymond Green代替他擔任解析工作，不過後者似乎還不夠資格使用巴爵士專利的「我保證鈕」，讓現場其他人哈哈大笑。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-03 15:29:03｜2021-06-03 15:30:56
Barkley上一場比賽結束後，強調獨行俠會4連敗，快艇將可以直接晉級，結果今天在天王山之戰，Luka Doncic狂砍42分、14助攻帶隊搶先聽牌，也讓人再次見識到他可怕的反指標能力。
賽後Green分析道， Reggie Jackson今晚雖然投進6顆三分球，但是快艇雙星遭到限制，而獨行俠本場的策略就是寧願讓角色球員來擊敗自己，顯然這做得相當理想。
而就在固定班底Kenny Smith說出「系列賽不會再回到洛杉磯」後，Green按下了「我保證鈕」，結果卻想起了「抱歉，你的冠軍太多，無法啟動該按鈕。」之後他又試了一次，還是被拒絕使用，讓現場的人啼笑皆非。
過去在節目上，Shaquille O'Neal就常常在爭論到面紅耳赤時，用冠軍來嗆Barkley，也成為TNT的招牌玩笑。今天後者雖然不在，但還是照慣例要被酸一下，讓轉播試又充滿了歡樂的氣氛。