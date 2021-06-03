防新冠肺炎中醫３招增強抵抗力，６中藥材製「中醫防禦茶」！

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中醫師談現代人免疫：為什麼現代人免疫系統不如以往？
1.過度清潔和殺菌讓現代人生活在不自然的無菌環境中。2.不良生活作息導致的免疫力缺失。3.營養不均衡的亞健康體質。
世界衛生組織提出警告，新冠肺炎全球大爆發，現行的檢驗、隔離圍堵、封城防疫等方法，似乎還不夠完善，目前新冠藥物還沒研發出來，疫苗普及率的問題，種種瓶頸讓民眾擔憂新冠疫情！
台灣新冠病毒死亡率低
全球疫情嚴重,但從醫學角度來看，疫情雖然嚴重但還不至於到需要恐慌的程度，因為全球感染率在3-5%左右，最為嚴重美國大約10%，日本3%，台灣目前有上升趨勢(0.02%)，所以統整已知COVID-19資訊，感染死亡率(死亡人數占所有感染者的比例)大概介於 0.5 到 1%。用總人口數來計算，美國每千人中有1-2人死於新冠肺炎，台灣是每一萬人中1個人因為感染新冠肺炎而死亡。台灣輕症、無症狀者占八成
而且台灣所有確診個案中，約八成以上為無併發症之輕症或無症狀感染者，所以除了擔憂疫情，我們可以換個角度思考，如何讓自己成為免疫力好的族群，如何更積極讓自己免於感染，免於重症風險，預防重於治療，除了戴口罩、勤洗手、環境定期消毒外，還有什麼其他方法可以執行呢？
中醫師教您調免疫、增強抵抗力
過往歷史上還沒有藥物和疫苗的年代，除了物競天擇的規則，另外就是求於大自然草藥的抵抗疫癘經驗，提高人體抗病本能就是要我們反求諸己，調節人體的正常運作功能（調免疫），強化身體的抗病毒能力（抵抗力）。 「正氣存內，邪不可干」的觀念，一直是中醫對付傳染性疾病的主要治則，除了不斷宣導疫情的數據擴散和對社會的影響，醫學也加速研究COVID-19的特性和解方，然而是否也該分點資源和專注度以宣導提升人體的免疫系統來對抗新冠狀病毒，這才會是當下的根本預防之道呢？
防疫期間解決的方法
一、恢復正常睡眠：睡眠與免疫力的關係密切。許多臨床實驗發現，睡眠會影響身體免疫系統的運作。曾有研究顯示，一群長期睡不飽與一群睡眠充足的人，分別施打流感疫苗後，發現長期睡不飽的這群人，流感疫苗的保護效果較差，另外研究比較每天只睡4小時的族群，和充足睡眠8小時的人，免疫功能減少70%防護力。
二、正常均衡的營養補充研究顯示為了得到和過往一樣的營養素我們必須吃到7到8顆橘子,才能獲得40到50年前1顆橘子所含有維生素A(維生素A是細胞及黏膜的保護和再生需要，可以維持呼吸道及腸道健康 )，同樣的維生素C和維生素D對免疫系統的正常運作也是至關重要，維他命Ｃ可活化先天免疫反應，對後天性免疫反應中，T細胞與NK Cell殺手細胞也會受維生素C在血中的濃度影響。
在現代我們得吃更多食物才能改善多種微量營養素不足的問題，但這很難做到，因為我們的食量並沒有倍數增加，營養不均衡的結果影響免疫功能不足。
三、提升免疫的中藥輔助衛生福利部國家中醫藥研究所經由科學臨床驗證，研發「清冠一號」的中藥配方，也外銷許可德國、美國、新加坡等等國家，台灣在5月18日也核准專案製造之「清冠一號」產品為「中醫師處方藥」，必須經中醫師診察後處方，對抗新冠病毒入侵的致病機轉，藥方有三個作用點：
１．阻斷病毒人體表面接受器的結合，減少病毒入侵細胞內。２．抑制細胞內蛋白酶的活性，阻止病毒的複製。３．減少細胞激素風暴的風險。
因為清冠一號屬於專業醫師處方，然而站在預防勝於治療的角度來說，多數民眾更需要的是居家飲用的「中醫防疫茶」或「中醫防禦茶」，由於國內疫情正在緊繃狀態，基於中醫師對社會防疫的責任，提出以「可供食品使用中藥材」組成的茶飲供大家參考使用，例如：
１．制病毒的金銀花、蒲公英。２．幫助免疫功能提升的黃耆、靈芝。 ３．幫助呼吸道黏膜抵抗病毒的甘草、薄荷等等。
民眾可以諮詢中醫師協助調配中醫防禦茶，達到益氣固表的防疫茶飲功效。
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