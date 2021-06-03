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學生緊盯電腦上課　近視度數暴增200度

學生緊盯電腦上課　近視度數暴增200度
學生緊盯電腦上課　近視度數暴增200度

健康醫療網

2021-06-03 16:01:01

【健康醫療網／編輯部整理】一名國二的學生原本兩眼近視約150度，近來眼睛痠麻腫痛，視力模糊，甚至無法對焦，家長非常憂心，求診後發現近視竟暴增至350度，假性近視高達200度，家長表示，孩子因為疫情改成在家線上教學，整天盯著電腦螢幕。陳瑩山表示，睫狀肌檢查後，學生睫狀肌過度使用肌肉充血僵硬，經過睡前肌肉放鬆藥水點用，目前眼睛不再痠痛。

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中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，學生一整天近距離，盯著電腦螢幕線上教學，造成睫狀肌肌肉長期用力，導致充血，產生眼睛痠腫痛，眼睛疲勞。因此提出三大建議：

第一： 線上教學30分鐘，中間休息10分鐘

學校或補教業規劃線上課程，儘量上課30分鐘後，休息10分鐘。學生在休息時間可以站起來離開座位，閉眼、眼球動一動，頭也動一動。手插腰、伸懶腰，自然擺動約5分鐘，在家走動約5分鐘，讓眼睛休息，保護眼睛。

第二：休息時間是要讓眼睛真的休息

休息時間是真的讓眼睛休息，不要趁機又拿手機出來打電玩，以為不用電腦就是休息，手機的螢幕更小，更容易傷眼。

第三：均衡飲食，每天一顆蛋

陳瑩山建議，這段期間一定要均衡飲食，儘量不要吃油炸食物，部分植物油經高溫油炸，可能會產生反式脂肪，增加血管硬化的風險，對眼睛也不好。建議每日五蔬果、適量蛋白質和一顆蛋。以葉黃素來說，建議一日至少需要6至10毫克，約一碗炒菠菜即可達到建議量；每天吃一顆「蛋」對眼睛也是有極大助益的，因為蛋黃本身含葉黃素、玉米黃素及鋅，吃下的營養素更能有效進入人體。葉黃素為脂溶性的類胡蘿蔔素之一，以適量油脂炒過後比水煮更好吸收。

資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp

（文章授權提供／優活健康網）



資料來源：健康醫療網 學生緊盯電腦上課　近視度數暴增200度

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