特企／Kotex攜手婁峻碩、J.Sheon兩大創作男神隔空PK

高溫炎夏腳步逼近，女孩們在那幾天總是特別容易感到悶熱煩躁，涼感棉成為近年夏天搶手貨！但每個女孩對涼感的需求不盡相同，有人喜歡微微舒涼感、有人則偏好透心脾的極度涼感，考量不同女孩需求， Kotex繼獲得網友一致好評的茶樹舒涼棉之後，再推出挑戰市場體感最涼尺度的新品—Kotex冰爽棉，號召喜愛極度冰涼舒爽感的女孩們，一起來享受體感最涼衛生棉，徹底擊退炎夏期間生理期的悶熱不適。





我是廣告 請繼續往下閱讀

為了讓消費者更容易想像兩種不同程度的涼感，涼感棉市場領導品牌Kotex此次特別與人氣持續飆升的新生代創作藝人婁峻碩、與金音獎三冠王J.Sheon兩大男神合作，邀請唱作俱佳的兩位男神分別依據茶樹舒涼棉與新品冰爽棉的特性，打造出充滿婁式風格戀愛微甜感的『茶樹舒涼棉—涼家女孩』、與反映J.Sheon酷帥高冷風的『冰爽棉—Ice Baby』兩首歌曲，兩位男神寫出讓女孩臉紅心跳的饒舌歌詞、搭配超洗腦的旋律、再加上精緻少女風動畫，讓這兩支MV一上線就迅速創下破百萬驚人點擊率，不少粉絲紛紛留言驚呼：「天啊，耳朵懷孕了」、「太強了，業配怎麼可以那麼好聽~」、「求完整版、太好聽了」，也激發各自粉絲展開護主大戰，搶當男神的「涼家女孩」和「Ice Baby」。





堪稱今夏最讓女孩期待的Kotex全新冰爽棉系列嚴選棉柔表層，搭配獨家勁透冰涼配方，讓私密肌膚連呼吸都感受得到冰涼氣息，讓悶熱感一秒退散；產品另貼心添加天然香蜂草精油萃取，能幫助舒緩鎮定肌膚，讓女孩們使用冰爽棉時就像讓私密處吹冷氣一樣沁涼舒服！全新冰爽棉系列共推出23cm日用、28cm夜用與17.5cm平常日用護墊等三款，可滿足女孩炎夏生理期的不同需求。另網友激推三分微涼感的Kotex茶樹舒涼棉，也應消費者需求推出「茶樹舒涼棉極薄0.1cm」日用款，讓女孩們在炎夏期間能享受更輕薄無負擔的微涼體驗。





靠得住涼感系列新品，自五月份起已陸續於全國各大實體及網路通路上架，為慶祝新品上市，即日起於各大通路陸續推出新品上市促銷方案，包括即日起至8月27日止，凡於家樂福、大潤發、愛買等量販通路購買涼感系列產品單筆滿$99，前往Kotex Line官方網站即可參加「集點數換好禮」活動，集滿指定點數即可兌換麥當勞蛋捲冰淇淋或City Café飲料提貨券，讓女孩在炎夏裡徹底暢快涼一夏，活動贈品數量有限，送完為止。 (*詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定)



