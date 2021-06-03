與死神搶命！急診醫幫病人插管確診　醫師：飛沫病毒破20000隻

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黃軒醫師回憶當年抗SARS期間，曾有位醫師在2003年4月28日晚上值班時，為搶救一名婦人，簡單帶上一般外科口罩和手套，便緊急為婦人插管。遺憾的是，該名醫師並不知眼前的婦人已經染疫，在緊急插管當中甚至被穢物濺到臉，因此染疫不幸身亡，年僅28歲。
黃軒醫師直言，「正在執行緊急插管，其實和病患一樣，一起貼近到了死神身邊...」。是在與一堆跳躍的病毒圍繞下，用醫療的使命搶救陌生人的性命。
緊急插管病毒模擬研究，全員皆遭噴濺無一倖免！
黃軒醫師表示，染疫的病患只要每咳嗽一次，噴濺的病毒量至少高達20000隻，而病患在插管時，反射動作出現的咳嗽肯定不會只有1~2次，再加上氣溶膠顆粒（懸浮在空氣中的冠狀病毒微小顆粒），醫護人員完全是處於一個被病毒密集包圍的環境當中。
黃軒醫師也指出，國際期刊JAMA《美國醫學會雜誌》2020年4月份中就曾刊載，研究人員模擬緊急情況下為病人插入呼吸管，過程當中2名醫師及6名護理師將被病人飛沫、氣溶膠顆粒沾到的狀況。該次研究模擬病患在插管後咳了兩下，參與研究的８人當中，有７人被飛沫沾到皮膚，６人被噴濺到脖子，１人被噴濺到耳朵，４人鞋子遭到噴濺，所有醫護人員都被飛沫噴濺到，無一倖免。
防疫醫護設備夠全面嗎？醫籲：持續留意設備完整。
黃軒醫師表示，依據WHO建議，醫護人員在替新冠肺炎患者插管時需配戴N95口罩、護目鏡、手套、隔離衣，但頭罩、防護罩、鞋套、隔離脖圍等重要裝備是沒有列在WHO的例行配備上的，這將可能增加染疫的風險。醫師提醒，完整、全面的配備，才能有更有效的防範新冠肺炎飛沫傳染及氣溶膠顆粒，對醫護人員的防護才會更有保障，應持續留意設備的完整性。
最後黃軒醫師也再三感謝當年一起抗疫的醫護夥伴們，包括曾與他一起插管、急救的護理師、呼吸治療師、住院醫師等，以及所有醫護人員，義無反顧的將自己暴露在致命風險極高的環境下，站在死神的面前搶救一條條寶貴的生命，即便患者多是不認識的陌生人。
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