我是廣告 請繼續往下閱讀
疫情似乎有反彈跡象，陳時中說高峰還不是很明顯，還要調查清楚，但的確是不好的跡象，尤其是苗栗今日群聚多達34例，將先大規模篩檢公司7千多人，將群聚移工一人一室隔離，中央會協助提供集中檢疫所跟篩檢、專家意見等，盼能即時控制住。
今日校正回歸個案仍多，指揮官陳時中表示這兩天指揮中心正在清查舊案，專家諮詢小組召集人張上淳也說明，昆陽實驗室與雙北單位正在配合處理，有少數檢疫機構，未把所有陽性個案及時上傳，疾管署同仁介入輔導清查舊案，將5/31前的清出，但同時又壓縮到6/1的案子。清查舊案時不管採檢日或研判日，後面都會出現高峰狀況，但由發病日來看差不多。
張上淳也表示，「有點擔心有往上爬的跡象，有些機構的群聚讓個案數變多，目前比較擔心是苗栗的電子廠移工群聚，會不會造成新一波蔓延，影響到全國個案數變化，因此要積極介入幫忙處理，後續也要觀察。」
年輕人確診比例升高 恐疫情平穩致鬆懈
陳時中進一步指出，需要留意的是年輕人確診的比例增加。5月10日前，20到39歲年齡層確診比例約34%，到了6月初年輕人下降至19.9%、60歲以上大幅增加，但6月3日年輕人又增加到25%
左右，研判可能前二天疫情看似比較平穩，讓移動、群聚都比較多，形成確診人數增加。
死亡個案以年長者為大宗 特殊個案無法解剖探討
今日死亡個案17人，大部分還是年長者，少數會出現沒有潛伏疾病的年輕案例。張上淳表示，現在疫情還未下降的情況下，不容易對特別個案進行更詳盡的病理死因探討，也就是無法解剖查驗確切死因。
張上淳說：「今天這個年輕個案，先前篩檢陰性，有症狀進醫院，進到醫院稍微慢了一些，沒有及時就醫，可能也是一個因素。」希望有症狀要趕快出來篩檢，一次陰性不代表真正的陰性，如果還是有症狀，可以再次篩檢，減少重症個案死亡。
三級警戒每步需到位 呼籲避免返鄉過端午
是否有升四級打算？陳時中說升四級言之過早，「我們三級警戒每步都要做到位，太強烈的管制會造成疲乏和影響經濟，所以要拿捏好。」他特別提醒，一旦鬆懈，疫情可能再度升溫，呼籲年輕人減少群聚，口罩、洗手等自我防衛務必做好。下週端午節連假將至，希望民眾盡量避免返鄉，減少長距離移動，家族內拜拜習俗難免，提醒採購時不要大量群聚，呼籲一次購足，避免逗留太久。
資料來源：健康醫療網 年輕人確診比例上升 呼籲民眾勿返鄉過端午
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊