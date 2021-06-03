年奪千萬條人命？比新冠肺炎更可怕！頭號殺手竟是敗血症

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今年新冠疫情在國內爆發，除了持續防止病毒擴散感染，更值得注意的是，新冠肺炎會引發各種併發症，其中最危險的併發症之一就是「敗血症」。根據WHO統計，2020年就有超過1千萬人死於敗血症，而在臺灣每年有超過15萬起案例，如果沒有妥善治療，死亡風險可能超過5成以上，究竟什麼是敗血症？
高雄榮總重症醫學部主任黃偉春醫師說明，敗血症代表有細菌、黴菌等感染，入侵身體後會造成免疫失衡，導致細胞激素風暴，進一步破壞身體器官功能。症狀包含發燒、心跳加速、呼吸喘、白血球上升、小便變少、四肢發紺、皮膚出現斑駁狀，甚至可能產生昏迷情形。
敗血症如何發生？治療敗血症不能只靠抗生素？
黃偉春醫師表示，當身體得到任何感染、燙傷，或是慢性疾病，包含肝臟問題、糖尿病、高血壓、器官移植等，都可能讓敗血症發生機會增加。也可能是手術時感染，任何手術都可能有敗血症風險。
雖然現今醫療發達，但敗血症死亡率還是接近3成，因此及早治療非常重要，首先會給予適當抗生素治療，將細菌殺死，適時使用升壓劑，維持血壓穩定，保持體內水分充足，必要時使用類固醇，壓抑免疫風暴。重症病人無法喘氣時，優先使用呼吸器支持肺部功能，在不影響血壓的情況，使用24小時連續性透析治療，將毒素清除改善預後。
內毒素和細胞激素一次清除？血液淨化治療突破瓶頸！
內毒素存在於細胞的細胞壁，入侵身體後，會活化組織發炎，進一步引發更多白血球或是軍隊，抵抗外來敵人，但是過度引發細胞激素將產生細胞激素風暴，反而可能破壞本身的細胞，內外交攻的情況，發生敗血症風險相當高。
早期面對細胞激素風暴，只能給予大量類固醇，盡快壓抑症狀，可是，過量類固醇可能是兩面刃。黃偉春醫師表示，現在最新的血液淨化術，能將外來的內毒素清除，及早將體內的細胞激素平穩。也能去除尿毒，控制體內水分，尤其腎臟功能不好時，尿液無法排出，身體腫脹將更嚴重，甚至可能造成腸子缺血。
黃偉春醫師說明，新一代血液淨化術在歐美、日本和臺灣都有許多臨床經驗，可以降低血液淨化時的凝血風險、降低器官衰竭嚴重度，同時改善身體PH值，因為敗血症會引發乳酸堆積，進一步惡化器官機轉。此外，穩定血壓後，可以減少升壓劑使用，大幅改善預後。
如何預防敗血症？及早治療是關鍵
黃偉春醫師呼籲，平時應避免濫用抗生素，以免治療需要時，無法起到效用，另外，也建議避免不必要的檢查，侵犯皮膚或血管的治療盡量減少，本身是高風險族群，包含肝硬化、糖尿病、高血壓或免疫功能不全，更要先控制疾病，才能減少敗血症發生。施打公費疫苗相當重要，以目前新冠肺炎為例，萬一不幸感染病毒，也不會邁向重症危險，死亡率大幅下降9成以上。此外，如果發現疾病一定要及早治療，將病情盡快控制，減少敗血症發生的可能。
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