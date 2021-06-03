陳零九認了確診前練舞！千字文道歉謝罪

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而在稍早針對練舞群聚一事，陳零九在臉書發文，先是向「五堅情」的團員道歉：「首先先是我自己考慮的不夠周全，導致五堅情以及舞蹈教室的大家陷入疫情的風波裡面，我們絕對沒有故意隱藏『既定的工作』。」
陳零九透露，經紀人安排了車載他去舞蹈教室，因為很怕趕不上進度，再加上吃完過敏藥後，確定了自己不會喘，所以才開始練舞，因為當時以為自己只是過敏，他也強調：「整個過程我們跟老師們都是配戴著口罩的 ，但這對我們來說不是『聚會』、『玩耍』、『群聚』，而是『工作』。」也表示有打給1922詢問可否進行練舞 ，對方表示：「公司的工作需求不涵蓋在此。」直到練完舞、配唱結束後，才接到電話得知自己確診。
陳零九提到，目前參與練舞的3位團員皆在居家自主隔離中，並向大眾道歉，「我做錯的就是以為我自己是安全的，這樣沒有百分百的確認就把危險帶給大家，身為公眾人物的我做了不良的示範再次跟社會大眾道歉，希望大家都能在確定自己是安全的狀態下再出門。」
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