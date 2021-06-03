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陳零九認了確診前練舞！千字文道歉謝罪

▲「五堅情」爆偷練舞群聚，陳零九（右一）在臉書寫下千字文道歉謝罪。（圖／原音兄弟提供）
▲「五堅情」爆偷練舞群聚，陳零九（右一）在臉書寫下千字文道歉謝罪。（圖／原音兄弟提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-03 21:02:16｜2021-06-03 21:11:05

歌手陳零九於今（3）日下午宣布確診染疫，透露已經進入防疫旅館進行隔離，沒想到事情越演越烈，隨即爆出陳零九在昨（2）日依舊與「五堅情」團員婁峻碩、小賴、黃偉晉、邱鋒澤練舞群聚，對此他於稍早在臉書寫下千字文道歉。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，近來不斷呼籲民眾居家防疫，沒想到卻傳出陳零九與婁峻碩、小賴、黃偉晉、邱鋒澤們群聚練舞，針對此事，婁峻碩的經紀人鄭重澄清：「婁峻碩昨晚沒去練舞彩排，都待在家，這是確定的。」

▲婁峻碩創作防疫歌，呼籲大家戴好口罩，沒事不要出門。（圖／想不到音樂工作室
▲婁峻碩澄清並沒有出門練舞。（圖／想不到音樂工作室 提供）
而在稍早針對練舞群聚一事，陳零九在臉書發文，先是向「五堅情」的團員道歉：「首先先是我自己考慮的不夠周全，導致五堅情以及舞蹈教室的大家陷入疫情的風波裡面，我們絕對沒有故意隱藏『既定的工作』。」

陳零九透露，經紀人安排了車載他去舞蹈教室，因為很怕趕不上進度，再加上吃完過敏藥後，確定了自己不會喘，所以才開始練舞，因為當時以為自己只是過敏，他也強調：「整個過程我們跟老師們都是配戴著口罩的 ，但這對我們來說不是『聚會』、『玩耍』、『群聚』，而是『工作』。」也表示有打給1922詢問可否進行練舞 ，對方表示：「公司的工作需求不涵蓋在此。」直到練完舞、配唱結束後，才接到電話得知自己確診。

陳零九提到，目前參與練舞的3位團員皆在居家自主隔離中，並向大眾道歉，「我做錯的就是以為我自己是安全的，這樣沒有百分百的確認就把危險帶給大家，身為公眾人物的我做了不良的示範再次跟社會大眾道歉，希望大家都能在確定自己是安全的狀態下再出門。」

▲陳零九接下要價7位數的洗髮沐浴精代言。（圖／CHECK2CHECK提供）
▲陳零九遭暴與「五堅情」團員群聚練舞。（圖／CHECK2CHECK提供）
▲陳零九被爆練舞群聚，在臉書發文道歉。（圖／翻攝陳零九臉書）
▲▼陳零九被爆練舞群聚，在臉書發文道歉。（圖／翻攝陳零九臉書）
▲陳零九被爆練舞群聚，在臉書發文道歉。（圖／翻攝陳零九臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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