陳零九認了確診前練舞！千字文道歉謝罪

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▲婁峻碩澄清並沒有出門練舞。（圖／想不到音樂工作室 提供）

首先先是我自己考慮的不夠周全，導致五堅情以及舞蹈教室的大家陷入疫情的風波裡面，我們絕對沒有故意隱藏『既定的工作』。」

整個過程我們跟老師們都是配戴著口罩的 ，但這對我們來說不是『聚會』、『玩耍』、『群聚』，而是『工作』。」也表示有打給1922詢問可否進行練舞 ，對方表示：「公司的工作需求不涵蓋在此。」直到練完舞、配唱結束後，才接到電話得知自己確診。

▲陳零九遭暴與「五堅情」團員群聚練舞。（圖／CHECK2CHECK提供）