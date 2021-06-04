學者：如中國攻台波及澳洲　紐西蘭有義務參戰

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當時莫里森被記者問及，他是否預期紐西蘭會與澳洲站在同一陣線；他回應指出，「美澳紐防衛公約」已清楚顯示紐、澳兩國的盟友關係。
莫里森強調，針對維持印太地區和平的問題，紐、澳兩國將會依據「美澳紐防衛公約」作為最高決策指引。
紐西蘭維多利亞大學（Victoria University）擔任教授的戰略學者艾森（Robert Ayson）今天接受紐西蘭廣播電台（RNZ）時指出，莫里森與阿爾登峰會後提起「美澳紐防衛公約」，當中牽涉到紐西蘭的潛在義務，不容小覷。
艾森表示：「雖然紐西蘭政府各個部長都不太談論這件事，而且紐西蘭社會大眾都以為『美澳紐防衛公約』已經不存在；但事實上，『美澳紐防衛公約』所涉及紐西蘭和澳洲的（盟友）關係，仍是清楚地存在的。」
艾森舉例解釋，假如中國武力犯台，按照「美澳紐防衛公約」，美國可能會協防台灣；又假如美軍因此而受到中國攻擊的話，澳洲就可能會派兵支援美軍；而又假如澳軍因此在太平洋受到攻擊的話，那麼紐西蘭就可能有義務派兵支援澳軍了。
艾森提醒，台灣和南海都是「美澳紐防衛公約」所涉及的範圍。
美國國務院歷史文獻辦公室（Office of theHistorian）網站資料指出，美國、澳洲和紐西蘭三國為了維護太平洋地區安全，遂於1951年訂立「美澳紐防衛公約」。
不過，紐西蘭國會於1987年通過「紐西蘭無核區，裁軍和武器控制法案」（New Zealand Free Zone,Disarmament, and Arms Control Act）；隨後，紐西蘭反對美國核子動力軍艦前往紐西蘭。結果，紐、美兩國之間取消「美澳紐防衛公約」關係。但「美澳紐防衛公約」當中涉及紐、澳關係的部分，則未受影響。（編輯：高照芬）1100603