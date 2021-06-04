印度與輝瑞嬌生及莫德納　討論當地生產疫苗

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在發表談話時，席林格拉宣揚印度對世界對抗武漢肺炎疫情的貢獻，並指印度正與美國輝瑞（Pfizer）、嬌生（Johnson & Johnson）和莫德納（Moderna）等主流藥廠討論在印度採購和生產疫苗的可能性。
席林格拉補充說，印度還協助加快俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗的推出。
俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund，RDIF）與位於新德里的靈丹妙藥生技公司（Panacea Biotec）合作，已在印度開始生產衛星-V疫苗，預計年產1億劑。
此外，印度血清研究所（Serum Institute ofIndia ）正在生產英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作研發的Covishield疫苗（即AZ疫苗），且由印度巴拉特生物科技國際公司（BharatBiotech）生產本土研發的COVAXIN疫苗。
印度第二波武漢肺炎猛烈導致更多民眾登記接種疫苗，引發供應不足問題，讓印度原本對外輸出和捐贈疫苗的政策暫停，轉以國內為優先。
若要達到印度政府設定年底為所有18歲以上成年人接種疫苗目標，6月起每月需要供應2.38億劑疫苗；若以印度6月預計供應1.2億劑疫苗的量，每月產能需提升51%才能滿足所有成年人接種的量。
一旦印度生產的疫苗滿足國內需求，將可再度對外出口疫苗，緩解全球缺乏疫苗的問題。
印度是全球第二大疫苗生產國，能量僅次於美國，若能獲得更多授權生產疫苗，有可能協助提供全球更多疫苗產量。
席林格拉在談話中也表示，印度正與世界貿易組織（WTO）其他幾個會員國合作，根據「貿易相關智慧財產權協定」（TRIPS）特定條款執行針對性專利臨時性豁免，確保所有人都能即時、安全地獲得疫苗。
印度與南非稍早在世貿組織提出臨時豁免疫苗專利的提案，以協助全球大規模生產疫苗；本週，金磚國家成為第一個支持這項提案的多邊集團。（編輯：黃自強）1100603