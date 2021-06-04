NOW早報／吹冷氣電費飆！台電曝2舉動常忽略：耗電又易壞

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台電在臉書粉絲團《電力粉絲團》指出，家裡開冷氣卻不關門、窗，可是會耗電的，因為會讓冷空氣跑出去，而影響冷房效果，而且室內無法維持設定溫度，壓縮機就會一直運轉，除了耗電之外，也比較容易壞。夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。對此，台電在臉書粉絲團透露，許多民眾開冷氣時，其實都忽略關好門、窗這2個小舉動，讓冷氣耗電又容易損壞。
《電力粉絲團》也提到「吹冷氣但又想省電的你該怎麼辦？」同時列出3點提醒：
1.把窗戶關好、進出隨手關門
2.溫度設定為26～28度，加開電風扇就很舒適
3.溫度每調高1度，可省空調電力6％
台電最後呼籲「2021也要繼續節能節電」，網友看完紛紛回應「開冷氣時，門及窗戶要記得關好喔！冷氣才不會跑掉」、「簡單的道理」、「不過疫情的關係，很多地方都是開著門床吹冷氣的」、「如果室內溫度大於室外溫度，確實應該先開窗加電扇降溫比較省電，有些房間因位於頂樓或西曬，溫度會高很多」。
今日天氣／颱風外圍環流影響 各地有雨
氣象局已經針對今年第3號颱風彩雲發布海上颱風警報，今（4）日颱風將逐漸接近台灣南方近海，強度有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，但仍將為東南部（含蘭嶼、綠島）帶來較強陣風，東半部、西南部沿海也會有長浪發生；受到颱風或其外圍環流影響，中南部、台東清晨起有間歇性陣雨、雷雨出現；其他地區上半天則為多雲到晴，但午後亦有雷陣雨發生；特別提醒今天白天北方的鋒面也逐漸靠近，大氣環境越來越不穩定，午後雷雨發展將較為旺盛，尤其大台北地區、各地山區及近山區的地方有局部大雷雨出現，並伴隨短延時強降雨、局部大雨發生，雨勢將延續至入夜，留意中午過後的天氣變化；氣溫方面各地高溫約33度左右，花東縱谷則仍有36度高溫發生的機率。
日航證實 4日下午載AZ疫苗抵桃機
日本航空證實，今（4）日將由日航班機載運124萬劑AstraZeneca新冠疫苗抵達桃園國際機場。日航表示，原本昨日由東京成田機場飛桃園機場的定期航班JL809，由於旅客不足取消，但今日將正常飛航，由東京載運124萬劑AZ疫苗來台。表定降落桃園機場的時間是下午2時40分，機上將僅有疫苗而沒有乘客。
影／政院啟動紓困4.0 蘇貞昌：新增300萬人可受惠
行政院昨（3）日拍板再擴大紓困4.0補助範圍，包含自營業者、無一定雇主者投保薪資在新台幣2萬4000元以下一律補助3萬元，另外投保薪資在2萬4000元以上者也納入紓困對象，預計新增300人受惠；而家中有國小以下兒童，也將自6月15日發放1萬元家庭防疫津貼。
點名「航空業」 謝金河：正在醖釀大變化！
近期貨櫃航運景氣出現大家從來沒有看過的巨大變化，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，現在貨櫃航運的大好，其實是建立在極度的慘烈調整，謝金河也預測，下一個會出現大轉折，並且慘到極點的會是「航空業」。
陳零九確診！送防疫旅館隔離中
台灣疫情持續延燒，昨（3）日稍早歌手陳零九所屬的滾石唱片在臉書發文，提到陳零九確診染疫，現在已經由救護車送進防疫旅館進行隔離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。