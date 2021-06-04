網球／罕見與主審激烈爭執　費天王：我不敢拿毛巾擦汗了

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當時Cilic似乎沒注意到Federer還沒回位，已經準備發球，等抬起頭時才發現對手還正在走回來，因此停頓了動作，這時主審Emmanuel Joseph給了瑞士人一個警告，也讓他怒不可遏。
Federer當下就走上前後主審爭論，雙方不斷對這一回進行意見交換，持續了數分鐘，連在一旁的Cilic都忍不住向前表示希望比賽進行，才暫停了這場爭論。不過Federer後續仍在休息時不斷和主審抱怨，他丟了第2盤，不過最終還是以3:1拿下比賽。
賽後回顧當時的爭執，Federer和主審用法語進行交談，他大聲的質問「但你想錯了……就像你之前想錯了一樣」、「Marin，我動作太慢了嗎？」、「我知道規則是什麼」、「我從一個角落走到另一個角落，試圖拿到我的毛巾。我不是故意拖延時間的」
Federer之後甚至無奈的對Joseph說「我甚至不敢再去拿我的毛巾了！」賽後被問到當時的情形，他幽默的回應道，「我想我是新賽制的菜鳥」。
自從2020年從新冠肺炎(COVID-19)疫情中復賽以來，新規定要球員自己去拿毛巾，這和過去由球童遞毛巾不同。而Federer因為開刀錯過了這段時期，回歸之後可能還在適應這一新的改動。