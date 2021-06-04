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香港今年不准慶祝六四　傳派7000警力戒備

▲在六四當天於維多利亞公園舉行燭光紀念晚會，是香港許多市民過去 30 年的傳統，但這2年因為反送中、國安法、新冠疫情等因素而無法正常舉行。圖為 2019 年的維園六四紀念會。（圖／美聯社／達志影像）
▲在六四當天於維多利亞公園舉行燭光紀念晚會，是香港許多市民過去 30 年的傳統，但這2年因為反送中、國安法、新冠疫情等因素而無法正常舉行。圖為 2019 年的維園六四紀念會。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-04 08:47:02

六四事件即將滿32週年，以往這天香港都會有民間組織舉辦集會，在維多利亞公園(簡稱維園)舉行燭光晚會；不過這2年受到反送中、新冠疫情、國安法等多重因素影響，集會一波三折。今年香港警方以防疫為由，反對香港支聯會的維園燭光晚會，有關上訴亦被駁回，有港媒報導稱，香港警方可能會調派7000警力，在香港各區戒備。

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綜合香港媒體報導，今年是「港區國安法」生效後，首個六四紀念日，但六四維園晚會去年就已遭禁，今年則是連2年被以疫情為由勒令停辦。由於擔心仍有香港民眾會違法聚集，加上港警留意到有人在網路上號召六四集會，決定再增派人手，將動員7000警力在全港戒備，防止行動「遍地開花」，並可能根據情況引用《公安條例》，封閉部分地方。

香港警方強調，市民不應參與、宣傳或公布任何未經批准的集結，還說此類活動會對市民的生命與健康構成重大威脅，故發出「禁止公眾集會通知」。而公眾集會及遊行上訴委員會經聆訊後亦駁回有關上訴，維持禁止集會舉行的決定。

香港警方也重申，參與未經批准的集結，有可能會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪，最高可被判刑5年；宣傳或公布未經批准集結，最高則可判刑1年，呼籲民眾切勿以身試法。

 

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