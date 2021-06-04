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加州15日解封　州長：買餐仍可外帶酒類

▲在先前連假時，加州聖塔莫尼卡(Santa Monica) 海灘已經擠滿泳客。（圖／翻攝自James Spann推特）
▲在先前連假時，加州聖塔莫尼卡(Santa Monica) 海灘已經擠滿泳客。（圖／翻攝自James Spann推特）

中央社

2021-06-04 09:45:52

（中央社記者周世惠舊金山3日專電）加州將於15日全面解封，為了在疫情後重振經濟，加州政府今天宣布，疫情期間開放的餐飲業者可在戶外區用餐與提供外賣酒類措施可持續到今年底。

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加州州長紐松（Gavin Newsom）今天在舊金山舉行的記者會上宣布，允許外帶酒精飲品的命令延長到今年底，加州人「只要外帶食物，就可外帶雞尾酒」。

紐松說：「我們不想只是回到正常，正常還不夠好。」

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情減緩，加州政府將於6月15日解封，不再對人流、社交距離嚴格管制，一年多來不能正常做生意的餐廳業者積極準備，這也是今天紐松和舊金山市長布里德（London Breed）一同在舊金山一家餐廳前舉行記者會的象徵意義。

布里德說，她規劃把戶外用餐模式永久保留下來，若遇到反對聲浪則交給選民決定。預期解封後的「回到正常」將與過去理解的正常激盪出「新正常」。

在新型冠狀病毒疫情期間到過或看過加州社會風情畫的人，一定會注意到許多街道被圍起來、天寬地闊擺桌讓人們用餐。配合防疫期間減少室內用餐以減少病毒感染風險，權宜之道的戶外用餐景象至少會持續到今年底。

把道路封起來讓餐廳做生意屬於地方政府的權限，不過戶外用餐的模式，在疫情期間為加州的大小城鎮帶來了人氣與新的風情。

全球大流行的疫情改變了所有人的生活，為了抗疫，不同的國家、不同的文化有不同的應對方式，甚至打破過往對於自由與限制的想像。

以加州而言，在疫情爆發前，購買外帶食物順便打包酒精類飲品屬違法，但在疫情發生後，因為餐飲業受創嚴重，加州政府2020年3月暫時鬆綁這項禁令。

餐飲業是加州經濟命脈之一。加州餐飲協會（California Restaurant Association）執行長康迪（Jot Condie）告訴舊金山ABC7新聞台，「在疫情之前，餐館是加州和地方政府銷售稅的第一大來源」，而且加州60%餐廳由有色人種開設經營，餐飲事業攸關社區民眾的生活，也在地方與州的經濟上扮演重要的角色。（編輯：郭中翰）1100604

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