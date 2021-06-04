加州15日解封　州長：買餐仍可外帶酒類

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紐松說：「我們不想只是回到正常，正常還不夠好。」
隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情減緩，加州政府將於6月15日解封，不再對人流、社交距離嚴格管制，一年多來不能正常做生意的餐廳業者積極準備，這也是今天紐松和舊金山市長布里德（London Breed）一同在舊金山一家餐廳前舉行記者會的象徵意義。
布里德說，她規劃把戶外用餐模式永久保留下來，若遇到反對聲浪則交給選民決定。預期解封後的「回到正常」將與過去理解的正常激盪出「新正常」。
在新型冠狀病毒疫情期間到過或看過加州社會風情畫的人，一定會注意到許多街道被圍起來、天寬地闊擺桌讓人們用餐。配合防疫期間減少室內用餐以減少病毒感染風險，權宜之道的戶外用餐景象至少會持續到今年底。
把道路封起來讓餐廳做生意屬於地方政府的權限，不過戶外用餐的模式，在疫情期間為加州的大小城鎮帶來了人氣與新的風情。
全球大流行的疫情改變了所有人的生活，為了抗疫，不同的國家、不同的文化有不同的應對方式，甚至打破過往對於自由與限制的想像。
以加州而言，在疫情爆發前，購買外帶食物順便打包酒精類飲品屬違法，但在疫情發生後，因為餐飲業受創嚴重，加州政府2020年3月暫時鬆綁這項禁令。
餐飲業是加州經濟命脈之一。加州餐飲協會（California Restaurant Association）執行長康迪（Jot Condie）告訴舊金山ABC7新聞台，「在疫情之前，餐館是加州和地方政府銷售稅的第一大來源」，而且加州60%餐廳由有色人種開設經營，餐飲事業攸關社區民眾的生活，也在地方與州的經濟上扮演重要的角色。（編輯：郭中翰）1100604