NBA／Jokic狂砍36分！客場終結系列賽　金塊4:2晉級次輪

我是廣告 請繼續往下閱讀
次節Jokic重返戰陣，也帶領金塊將分數追平，不過後場防守始終是他們這個系列賽的大問題，拓荒者靠著切入以及Anfernee Simons的兩顆三分球一度建立起雙位數領先，半場打完以68:61領先7分。
易籃再戰後，金塊防守還是不如預期，開節被對手打了一波5:0，拓荒者一度領先到13分，但在之後Nurkic領到個人第4犯，金塊反擊了一波9:0攻勢，Jokic單節20分，加上Morris的壓哨三分球，讓客隊追到只落後3分。
末節金塊一波4:0把分數又壓了過去，之後兩隊互換領先，接著Austin Rivers和Morris連上籃得手，JaMychal Green隨後2罰命中，Rivers再投進三分球、Jokic也拋投打進，金塊一波11:0的攻勢，將比數迅速拉開。
暫停後，Damian Lillard連拿5分試圖力挽狂瀾，但Jokic在擋拆後又拿分，接著Gordon關鍵時刻飆進三分球，讓拓荒者無力回天，金塊終場以126:115拿下勝利。
Jokic這場21投13中，得到全場最高的36分，除了他之外，Morris延續上一場的好表現貢獻20分、9助攻，Porter下半場沉寂、但也有26分，Gordon則是貢獻13分、7籃板、4助攻。
拓荒者方面，這場比賽投進15顆三分球，團隊外線命中率在4成以上，Lillard得到28分、13助攻，CJ McCollum也有21分，球隊6人得分上雙，只可惜防守做不到位，最終仍飲恨出局。