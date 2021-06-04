六四事件32週年　馬英九籲陸真誠面對、平反歷史創傷

我是廣告 請繼續往下閱讀
他說，這些措施，雖無法讓他們完全無憾，但也希望盡可能做到「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛。」
他指出，大陸知名作家韓寒曾說，「台灣最美麗的風景是人」，一時膾炙人口，感動了許多台灣人。在2016年兩岸關係開始惡化後，這種友善與深刻的聲音，已經聽不到了，只看到兩岸網民，相互辱罵、大打筆戰。日前台辦和上海表達有意提供台灣疫苗，大陸網友一片反對，甚至批評台辦不該「資敵」，看了令人痛心。他任內兩岸人民融洽相處的景況，難道真的一去不復返了嗎？
馬英九說，面對新冠疫情，兩岸人民應該重拾互信，互相幫助，不要污名化、妖魔化對方，才能對未來恢復和平發展有所助益。最近幾項民調顯示，臺灣過半民意支持兩岸恢復交流，其中陸委會的民調更指出，超過8成的民眾贊成疫情受到有效控制後，兩岸人民逐漸恢復正常交流。
馬英九說，現在台灣疫情仍然艱困，他深切期待，蔡英文總統承諾的疫苗會如期如質兌現。政府有儘速提供疫苗的義務，人民有自由選擇疫苗的權利。政府說真話，做實事；人民守法令，勤防護。同心協力，才能成功防疫。
最後，馬英九說，在六四32週年的今天，他虔誠祝禱，台灣早日走出疫情，跟上世界復甦的腳步，同時兩岸也儘早恢復交流。只有兩岸人民交流，不再相互敵視，兩岸才有未來。