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六四事件32週年　馬英九籲陸真誠面對、平反歷史創傷

▲今（3）日是「六四事件」32周年，前總統馬英九表示，32年來他一直建議大陸，要真誠面對、平反「六四」這個歷史創傷。（圖／資料照片）
▲今（3）日是「六四事件」32周年，前總統馬英九表示，32年來他一直建議大陸，要真誠面對、平反「六四」這個歷史創傷。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-04 10:48:11｜2021-06-04 10:48:31

今（3）日是「六四事件」32周年，前總統馬英九表示，32年來他一直建議大陸，要真誠面對、平反「六四」這個歷史創傷，兩岸才能大幅拉近彼此距離，不會越走越遠。

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馬英九說，他知道大陸當局對這個看法一向不以為然，認為他不瞭解六四的複雜。但是，台灣過去70多年，也經歷過「二二八事件」與「白色恐怖時期」的不幸歷史。他從法務部長任內制定「二二八事件處理及賠償條例」開始，就一直延續先前政府認錯、道歉、建紀念碑等行動，賠償數千位往生、受傷與失去自由的受難者及家屬，並恢復他們的名譽。

他說，這些措施，雖無法讓他們完全無憾，但也希望盡可能做到「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛。」

他指出，大陸知名作家韓寒曾說，「台灣最美麗的風景是人」，一時膾炙人口，感動了許多台灣人。在2016年兩岸關係開始惡化後，這種友善與深刻的聲音，已經聽不到了，只看到兩岸網民，相互辱罵、大打筆戰。日前台辦和上海表達有意提供台灣疫苗，大陸網友一片反對，甚至批評台辦不該「資敵」，看了令人痛心。他任內兩岸人民融洽相處的景況，難道真的一去不復返了嗎？

馬英九說，面對新冠疫情，兩岸人民應該重拾互信，互相幫助，不要污名化、妖魔化對方，才能對未來恢復和平發展有所助益。最近幾項民調顯示，臺灣過半民意支持兩岸恢復交流，其中陸委會的民調更指出，超過8成的民眾贊成疫情受到有效控制後，兩岸人民逐漸恢復正常交流。

馬英九說，現在台灣疫情仍然艱困，他深切期待，蔡英文總統承諾的疫苗會如期如質兌現。政府有儘速提供疫苗的義務，人民有自由選擇疫苗的權利。政府說真話，做實事；人民守法令，勤防護。同心協力，才能成功防疫。

最後，馬英九說，在六四32週年的今天，他虔誠祝禱，台灣早日走出疫情，跟上世界復甦的腳步，同時兩岸也儘早恢復交流。只有兩岸人民交流，不再相互敵視，兩岸才有未來。

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