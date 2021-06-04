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日本124萬劑AZ疫苗效期10月中　陳時中公布接種分配計畫

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-06-04 14:38:42｜2021-06-04 17:03:36

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日表示，開記者會這時間，飛機應該著陸了，非常感謝日本在這疫情緊張時刻捐贈124萬劑，而且技術性資料都檢查過了，剩品質及安全檢驗，這次效期還算長到10月14日，會盡速開放施打，初步規畫施打優先順序，一至三類要先打全，再來長照機構住民也會施打，還有75歲以上相關民眾，之後再繼續開放給慢性病及必須維生的產業及國防等，也請國防部及經濟部提相關計畫。

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陳時中表示，這次日本政府捐贈124萬劑AZ疫苗非常感謝，尤其在這疫情緊張時刻，進來後也會進行疫苗檢驗封緘，已責成食藥局盡速辦理，讓全民可以盡快施打，而目前技術性資料都檢查過了，剩下品質及安全性檢驗。

陳時中強調，這次效期還算長，到10月14日，至少來的資料是這樣，但也要盡速施打，應該不會用這麼久，從這幾波進來的疫苗來看，這次日本這批是最大一批，相信對防疫很有幫助，對於日本有情有義，

他也透露，這次疫苗日本本來要提供大量給COVAX，在台日兩國人民打下深厚基礎，日本展現有情有義的一面表示感謝，如果到平台要花很多時間及程序，直接提供給台灣非常感謝。

至於這批疫苗的分配，他說，初步方向一至三類要打全，第二個重點長照機構裡面住民會施打，第三個75歲以上相關民眾，開放時間盡量速度快，要考慮施打速度，再往下繼續開放，可能慢性病及必須維生產業及國防，也已請國防部及經濟部提相關計畫，同時，也會根據地區高風險及中高風險增加配發的比例。

▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例、死亡個案有21例，地理分布以新北市227例最多。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例、死亡個案有21例，地理分布以新北市227例最多。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例，地理分布上新北市已經突破4千例，苗栗縣也一口氣增加55例，突破百例確診。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例，地理分布上新北市已經突破4千例，苗栗縣也一口氣增加55例，突破百例確診。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-04-2021-06-07

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沒有，應該要宅再家挺台灣！
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