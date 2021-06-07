上沖下洗413點！台股守住萬七跌63點　京元電翻紅漲近2%

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台股今日早盤以17176.09點、上漲28.68點開出後，受國內疫情延燒及美期指走跌拖累，在電子股領跌，加上盤中鋼鐵、航運翻黑，電子、金融、傳產全面走跌，也失守萬七大關，指數一度下探16775.85點，大跌371.56點。
不過，隨指數重挫，逢低買盤進場，台股跌幅收斂，尤其在台積電買盤拉抬下，指數再度拉上萬七，其中生技醫療、生技醫療及化工類股漲逾1%，造紙漲更多逾7%，光電、貿易百貨也漲逾1%，終場大盤指數收在17083.91點，下跌63.5點。不過，航運類股仍跌4.57%，鋼鐵跌2.77%，橡膠也跌逾1%，玻璃陶瓷跌3.38%，電子類股除光電及電子零組件漲之外，其餘也都跌。
至於半導體測試大廠京元電爆發移工群聚感染，外籍移工全面停工，今日股價一開盤跌超過2%，更一度下探40.2元，跌幅逾3.5%，但傳出昨晚已開始降載復工後，今日更緊急調度台籍員工至生產線，加上透過和客戶溝通，調整產品生產優先順序和產品組合，希望降低衝擊，股價也由黑翻紅，終場上漲1.92%，收在42.5元。而同樣有員工確診的智邦、超豐早盤也一度跌逾3%，股價分別下探281元、68.5元，但11點多後股價也都翻紅，終場分別收在293.5元、70.9元，亦分別漲0.86%、0.14%。
此外，高端疫苗今日股價再度跳空跌停，下殺到207.5元，市值蒸發近400億元，與最高峰417元相比，股價直接砍半。而上周五止跌回穩的台康生技，今日早盤以153元開出，漲逾5%，股價在上午不到10點更攻上漲停，來到160元，並一路漲停鎖死到收盤。
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