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直播／日本疫苗抵台下一步？指揮中心最新說明

▲即將到來的疫苗，指揮中心將如何調度？今（4）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。（圖／指揮中心提供）
▲即將到來的疫苗，指揮中心將如何調度？今（4）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。（圖／指揮中心提供）

財經中心/綜合報導

2021-06-04 14:00:00

新冠肺炎在台灣肆虐熱度不減，本土破百例感染、死亡人數、三級警戒持續不斷，昨（3）日國內新增364例本土確診個案，以及校正回歸219例個案，並且新增17人死亡。為了防堵台灣疫情延燒，政府購買疫苗迫在眉睫，日本首相菅義偉曾指出，將提供3000萬劑給其他國家和地區，而稍早日本外務大臣茂木敏充也在4日早上正式宣佈，將向台灣提供124萬劑疫苗，並在同日空運來台。另外，美國白宮於美東時間週四宣布，6月底前在全球範圍捐贈的8000萬劑疫苗，第一批將送出2500萬劑，包含台灣在內的亞洲國家地區將能獲得其中700萬劑。

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日美連袂願意提供疫苗助台，而即將到來的疫苗，指揮中心將如何調度？今（4）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.7%95.3%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
73.31%26.69%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
95.06%4.94%
2021-06-01-2021-06-04
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