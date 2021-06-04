直播／日本疫苗抵台下一步？指揮中心最新說明

新冠肺炎在台灣肆虐熱度不減，本土破百例感染、死亡人數、三級警戒持續不斷，昨（3）日國內新增364例本土確診個案，以及校正回歸219例個案，並且新增17人死亡。為了防堵台灣疫情延燒，政府購買疫苗迫在眉睫，日本首相菅義偉曾指出，將提供3000萬劑給其他國家和地區，而稍早日本外務大臣茂木敏充也在4日早上正式宣佈，將向台灣提供124萬劑疫苗，並在同日空運來台。另外，美國白宮於美東時間週四宣布，6月底前在全球範圍捐贈的8000萬劑疫苗，第一批將送出2500萬劑，包含台灣在內的亞洲國家地區將能獲得其中700萬劑。
財經中心/綜合報導
2021-06-04 14:00:00
日美連袂願意提供疫苗助台，而即將到來的疫苗，指揮中心將如何調度？今（4）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。
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