至6／6有11人確診皆男性移工 超豐：不影響公司及生產
苗栗縣電子廠發生新冠肺炎群聚事件，除京元電之外，超豐電子今（7）日發布重訊表示，截至6月6日止，該公司確診人數依中央流行疫倩指揮中心公布為11人，全部是男性移工，也將於今日做完全部員工的快篩，待PCR確認後，再由中央疫情指揮發布，而此事件也不影響公司及生產。
記者顏真真/台北報導
2021-06-07 17:17:44
由於苗栗縣政府衛生局今日公布超豐電昨日快篩結果，快篩1391人，陽性36人，陽性率2.6%，超豐電子目前有11名確診者，其中10名為移工、1名本勞。不過，超豐於今日在重訊澄清，至昨日6月6日依中央疫情指揮中心公布確診人數是11人，全部為男性移工。
超豐強調，移工宿舍由該公司自行租賃與管理，未與其他公司移工混住，此次事件也不影響公司營運及生產，相關細節以中央疫情指揮中心資訊為主。超豐並表示將於今日6月7日做完全部員工的快篩，待PCR確認後，再由中央疫情指揮中心發佈相關資訊。
不過，超豐今日股價早盤一度跌逾3%，下探68.5元，但11點多後股價翻紅，終場收在70.9元，上漲0.14%。
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