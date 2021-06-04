陳零九確診睡不好：看到有人罵我　認了「沒考慮周全」

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今一早，陳零九透過鏡頭報平安，透露「很難睡好」，瀏覽大家的留言，有鼓勵也有很多批判，「我都接受，我確實沒有考慮周全」，他說一直想自己能做些什麼，看到有網友問發病的症狀，強調無法單靠症狀去判定有沒有確診，唯一的方法就是篩檢。
陳零九表示，他的症狀有呼吸困難，但心肺、血氧指數、X光都正常，所以也不知到是輕症還是重症，現在只能吃綜合維他命，或其他藥物緩解不舒服，呼籲若是發現有類似感冒的症狀，或是發燒，就是待在家不要出門，「自主隔離是最好的方法，不要用我的症狀來判斷自己是否確診，放鬆心情，在家休息，最後祝大家平安！」（編輯：楊穎軒）
陳零九全文：
分享一些經驗
早安 ！
很多人訊息我症狀想判定是不是得了新冠，因為我當時也是瘋狂的google
這邊回覆一下大家，對於輕症的處理其實就跟一般感冒一樣，沒有什麼特效藥，所以就是保持心情愉悅，睡好吃好，也不要覺得是感冒或過敏就出門（像我一樣）
能推掉的工作就推掉，萬不得已也一定要做好100%的防護，外面真的很危險，沒事不要出門。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。