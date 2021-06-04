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內政部：房東不得以染疫為由拒絕租屋　違者可處15萬罰鍰

▲內政部表示，房東不得以染疫為由拒絕租屋，違者可處15萬罰鍰。（示意圖／取自pixabay）
▲內政部表示，房東不得以染疫為由拒絕租屋，違者可處15萬罰鍰。（示意圖／取自pixabay）

記者余祥／台北報導

2021-06-04 11:57:06｜2021-06-04 11:57:24

新冠肺炎疫情嚴峻，內政部今(4)日表示，房東不得以房客因染疫而拒絕其居住，也不得因其有居家檢疫等情形而歧視其合法租屋權益；若違反者，依法將可處最高15萬元罰鍰並要求限期改善。內政部呼籲房東，在疫情期間應共體時艱協助房客，避免不當終止租約及要求搬遷；同時提醒房客，若受到房東不當對待，可即時通報地方主管機關協助。

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內政部表示，依傳染病防治法第11條規定，對於傳染病病人、接受隔離治療、居家或集中檢疫者的合法權益，應予尊重及保障，不得予以歧視；第12條同時規定不得拒絕傳染病病人居住或給予不公平待遇。在疫情期間，居家隔離或檢疫為防範疫情擴散的最基本要務，房東應以同理心，共體時艱協助保障房客租屋居住權益，並避免因搬遷而造成防疫破口。

此外，依租賃住宅市場發展及管理條例、住宅租賃定型化契約應記載事項規定，房客或其同住親友因染疫或居家隔離之情形，並非為房東主張終止住宅租賃契約的法定事由。房東如仍以歧視染疫或居家隔離為由而提出終止租約，不僅不當，甚且因違反傳染病防治法規定而遭受處罰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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