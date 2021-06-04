特企／燦坤「同島一心」空調專案開跑！ 指定空調下殺8折

6月進入夏至節令，但疫情依然持續嚴峻，讓全台更加齊心抗疫！政府宣導居家防疫之際，民眾也在為居家環境打造更舒適涼爽的空間，以度過這場悶熱疫夏。3C通路燦坤為此特別推出「同島一心」空調家電專案，搭配「好日節」Awesome day端午強檔促銷優惠，支持全台民眾居家抗疫，在家照樣過好節！





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「同島一心」空調家電專案8折起，現場問、價更深！6/4-6/30專案活動期間買空調會員價30,000以上機型，刷台新銀行指定信用卡享12期零利率，並依照活動注意事項，即贈送「同島一命券」現折1,000 元，限量800張，請民眾欲購從速、額滿為止；刷台新銀行燦坤生活聯名卡，再回饋LG 65型 4K AI語音物聯網電視，市價40,900元，獨家送1,000元同島一命券，限量200張，直接現折，現折後優惠價只要27,900元，挑戰市場最低價！加購居家防疫商品6折起，奇美CHIMEI LED護眼時尚檯燈加購價1,788，原價2,488，直降72折；FoodSaver真空密鮮器加購價1,788，原價2,980，直降6折。





「好日節」Awesome day！即日起至6/23，燦坤會員獨享好禮，全館消費滿2,000贈送防疫組合包；消費滿6,000送金鑛深焙咖啡豆或咖啡濾杯、手沖架等好禮，數量有限，送完為止。打造居家大視野，JVC 65型4K QLED智慧連網電視，原價45,999，燦坤強檔促銷價只要19,999元，直降44折，比買一送一還划算。來燦坤買空調、冰箱、洗衣機，疫情期間「同島一心」，燦坤全台到府安裝服務，防疫再升級、服務不間斷！





「好日節」2021電視新品上市全館9折起、買指定QLED電視送萬元B&O藍牙耳機

2021電視新品上市、全館9折起，即日起至6/23，燦坤全台門市、燦坤線上購物同享優惠，購買指定電視再加碼送好禮！買指定QLED電視送B&O真無線藍牙耳機(市價12,500)；宅在家也要顧健康，購買指定4K電視即贈送LAPOLO中桶泡腳機(市價2,680)或福川電通深層筋膜槍(市價1,980)等好禮2選1。「好日節」強檔新品首推三星Samsung 65型4K QLED智慧連網電視5萬有找，再加贈德國CS火烤多功能料理鍋(市價4,980)；買Philips杜比全景聲微型劇院(會員價19,900)，瘋狂加送Philips 43型4K電視(市價14,900)，超狂優惠只在燦坤！





購買指定冰箱、洗衣機滿額享獨家贈禮

購買指定冰箱、洗衣機單筆消費滿額即可獲得獨家好禮，消費滿3萬元送咖啡組合包(市價1,979)；消費滿6萬元送好禮2選1，SodaSparkle氣泡水機(市價2,980)或Twinbird烘鞋乾燥機(市價2,680)。日本原裝Panasonic 11公斤nanoeX滾筒洗衣機，原價65,900，好日節特賣58,410元，再送總市價7,580元禮品(含德國雙人牌兩件式鍋具組、7-11商品卡3,000元)；防疫家電爆品，惠而浦193公升直立式冷凍櫃，原價16,900，強檔特價11,900元，下殺7折。凡於燦坤購買冰箱、洗衣機即享5年免費延長保固，加購直立式洗衣機內槽清洗、消毒只要1,999元，再送2年延長保固；冰箱最高可再享政府退稅2,000元。





遠距必備夯品！熱銷筆電及電腦周邊商品全面8折起

居家辦公、遠距上課，首選ASUS 新11代混碟電競筆電，原價32,900，特惠價28,900元，現省4,000；ASUS超值美型顯示器，原價2,988，8折優惠價2,388元；羅技G533無線7.1聲道遊戲耳機麥克風，原價3,490，特價2,490元下殺72折，再送絕地求生虛擬寶物卡(市價399)；DIKE多媒體藍牙2.1聲道喇叭，會員價1,490元，買就送Philips濾水壺(市價790)；居家辦公熱銷商品，EPSON雙網四合一連續供墨複合機，原價7,490，優惠價6,990，再送A4紙。





燦坤空調「玉山級安裝」、疫情期間「同島一心」全台到府安裝服務不間斷

為了服務全台燦坤會員，燦坤的到府配送安裝服務並不因嚴峻的疫情而有所選擇！燦坤依然堅持不分區域的配送安裝服務，且更加升級安全防疫措施，以保障顧客和安裝人員的防疫安全。到府安裝人員皆全程配戴口罩、隔離防護面罩及酒精消毒，至物流中心執行領貨時，也落實每日量測體溫與資料登記。



