NBA／布克狂砍47分！詹皇生涯首次一輪遊　湖人衛冕失敗

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過去James在職業生涯季後賽面臨淘汰時，總能打出超水準的表現，場均數據33.7分、10.8籃板、7.5助攻，球隊則是取得14勝10敗。這場比賽也完全可以預期他將打得非常積極主動。
首節延續上一場的氣勢，太陽Booker和Jae Crowder連續外線命中，開局打出14:5的攻勢；之後Davis又因傷退場，上一場大爆發的Booker開賽展現要終結系列賽的氣勢，三分球6投全中，砍下22分，幫助球隊取得22分領先。
次節太陽這邊Cameron Johnson跳了出來，連罰帶投攻下5分，讓太陽繼續把分數給拉開，不過Kentavious Caldwell-Pope連得8分，讓湖人緊咬沒有繼續被拉開，上半場Booker就已經攻下33分，讓球隊在中場休息時以62:41保有巨大優勢。
易籃再戰後，湖人眾將展開猛烈的反撲，一波23:15的攻勢讓比賽回到了只剩13分差；不過太陽靠著對方惡意犯規和技術犯規的罰球穩住局勢，沒有讓紫金軍團繼續追進，三節打完依舊以89:76領先。
末節雙方進入白刃戰，湖人靠Pope的上籃曾追到只剩10分差，這時候前三節比較沉迷的Chris Paul展現老將價值，個人在中距離投籃命中兩球，也助攻給Mikal Bridges投進三分球，讓太陽打出7:0的小高潮，重新建立起17分領先。
讀秒時時刻，James兩次進攻不進，他對於裁判沒吹犯規相當消息，一直在後場抗議，之後防守Crowder時也比較消極，後者投進三分球，比賽也大致底定，太陽最終以13之差取勝。
James這場一個人支撐全局，他砍下29分，另外有9籃板和7助攻，不過他在末節尾聲消極比賽的表現，無疑會引起很大的爭議；而上一場表現低迷的Pope及Dennis Schroder這場都有所反彈，分別攻下19分和20分。
太陽方面，Booker一支獨秀，他22投15中，攻下全場最高的47分，投進8顆三分球，另有11個籃板；Crowder投進6顆三分球，得到18分，替補前鋒Johnson得到10分，Paul則是繳出8分、12助攻。