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影／日本捐124萬劑AZ疫苗！日網友反應：報恩的時候到了

▲ 日本捐124萬AZ疫苗幫助台灣，他曝網友反應：報恩的時候到了。（圖／台日浪速毛family 授權）
▲ 日本捐124萬AZ疫苗幫助台灣，他曝網友反應：報恩的時候到了。（圖／台日浪速毛family 授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-04 13:40:22

日本外務大臣茂木敏充今(4)日正式宣布，無償提供台灣124萬劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠的新冠肺炎疫苗，今日下午便會空運送往台灣。台灣外交部對此表示，台灣人民銘謝在心。先前28日「送疫苗」新聞消息一出，日本網友反應又是如何呢？YouTube頻道「台日浪速毛family」先前分享日本網友反應，對捐疫苗一事大多是「高度讚賞」，並表示「報恩的時候到了」！

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▲ 日本目前已確保每位人民，可以施打2次疫苗。（圖／台日浪速毛family 授權）
在「台日浪速毛family」28日分享的影片中說道，日本《每日新聞》基本上在日本算是較為親中的媒體，他認為若該媒體報導「考慮送疫苗」的新聞，應該會較有公信力。他接著說明，日本目前已經確保日本的民眾都可以接種疫苗2次，不管是輝瑞或是莫德納疫苗，所以日本政府另外跟AZ取得的1億2000萬劑疫苗該如何使用，仍有很大的安排空間。當28日「日本考慮送AZ疫苗給台灣」新聞消息一出，日本網友反應相當熱烈。

 

日本網友大多是「盛讚」送疫苗助台的立場，認為「若還不曉得怎麼安排多餘的AZ疫苗，幫助台灣覺得非常棒」、「311大地震剛好10周年，換我們（日本）報恩的時候到了」，該日本網友甚至還說「提供1000萬劑」幫助台灣，都是一件很棒的事情，並表示先前台灣是「Taiwan can help」，現在台灣需要幫忙（Taiwan need help）的時候，日本報恩的時候就到了。也有日本其他網友認為疫苗外交非常好，也認為日本若已確定有充分疫苗，送疫苗給該需要的國家是非常好的事情。（影音編輯：謝美伶）

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▲ 他曝該媒體在當地算是偏親中的單位。（圖／台日浪速毛family 授權）
▶ 感謝授權：台日浪速毛family
完整影片：https://youtu.be/4Ga2fpUsG9g

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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