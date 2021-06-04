「署長的餐盒」為員警防疫加油打氣

內政部警政署署長陳家欽為體恤與慰勉臺中市政府警察局防疫期間的辛苦，於昨6月3日中午特別訂購400個在臺中市相當著名的「國王的餐桌」精緻便當，即時送到執行協助防疫工作辛勞的員警手中，受此慰勉的警察同仁除了感受一份驚喜之外，也透過「署長的餐盒」，接收到署長重視與體恤基層從事協助防疫工作辛勞之意。
記者鄧力軍/台中報導
2021-06-04 13:48:24
臺中市政府警察局表示，今天由第六分局及第二分局代表接受署長的慰勉，因第六分局轄區位於臺中市政經要地，自5月19日中央宣布提升為第三級警戒開始，第六分局即肩負防堵疫情重擔，持續宣導及複查轄內358家停業店家、人潮聚處所60處、計程車排班13處、市場10處等，另於短短2週內協助查處未戴口罩168件、公告停業店家擅自營業4件、汽車旅館群聚1件、性交易2件，其中更於5月26日執行汽車旅館停業複查時，當場查獲3男4女群聚辦毒趴，依違反毒品危害防制條例及傳染病防治法移送嚴辦，即時阻斷疫情破口，成效斐然。
第二分局轄處臺中市的交通樞紐，因疫情列管應停業場所也達286家，該分局除縝密規劃多時段清查，亦編排複式查訪，邀集里長、社區大樓保全、分局督導幹部及刑責區共組多元防疫網，於短短2週內，查獲指油壓按摩業等場所暗中營業6件、室內群聚3件，尤其於前(3)日凌晨0時及3時分別查獲民眾群聚飲酒、打麻將等情事，全依違反傳染病防治法移送嚴辦，即時阻斷疫情破口。
市警局楊源明局長表示，自去(109)年警察從事協助防疫工作開始，署長便多次南下臺中視察與慰勉基層同仁，每次視察或與基層同仁座談時，都不斷提醒基層同仁，在協助執行各項防疫工作之時，也要確實做好自己的防護工作；更不斷叮嚀員警保護好自己，就是保護好家人和民眾。