快訊／新增339例本土、133例校正回歸　苗栗暴增51例

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指揮中心指出，綜上所有本土個案共472例，分布地區以新北市227例最多，其次為臺北市152例、苗栗縣51例、桃園市11例、臺中市及基隆市各7例、彰化縣6例、新竹市及南投縣各2例，花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、屏東縣、高雄市、嘉義縣及雲林縣各1例。其中雙北地區以外縣市93例中，1例有萬華活動史，76例為已知感染源，14例關聯不明、2例疫調中。相關疫情調查持續進行中。
指揮中心說明，今日新增21例死亡個案，共計為男性14位、女性7位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月27日，確診日介於5月21日至5月30日，死亡日介於5月27日至6月2日，詳如新聞稿附件。
指揮中心指出，今日新增2例境外移入個案中，案10211為越南籍30多歲男性，5月18日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，6月2日檢疫期滿採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已掌握接觸者7人，列居家隔離。案10470為印尼籍40多歲男性，5月14日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，5月29日檢疫期滿由公司安排自費採檢，結果為陰性；因工作需要，6月3日再度至醫院自費採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，接觸者調查匡列中。
指揮中心統計，截至目前國內累計606,921例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含585,272例排除)，其中10,446例確診，分別為1,145例境外移入，9,248例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另26例(新增案9199、案9868)移除為空號。確診個案中187例死亡。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。