輝瑞、莫德納申請全面批准　過關可直接銷售疫苗給客戶

新冠肺炎（COVID-19）在全球延燒之際，新冠疫苗更成為了重要戰略物資，各國政府忙搶疫苗。最近也有不少企業、民間團體也想要幫忙買疫苗、一同度過疫情難關，但是卻常常遭到藥廠打槍，包括美國藥廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）都明確表示只和政府打交道。





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民間團體、企業、醫院、診所想要直接藥廠買疫苗，都必須等待通過緊急使用授權（EUA）的疫苗取得美國食藥局（FDA）全面批准使用執照。根據《紐約時報》（The New York Times）報導，一旦獲得全面批准使用疫苗，藥廠可以直接行銷他們的疫苗，並幫助企業和政府機關，為他們的員工施打疫苗。





全面批准使用更有助於緩和美國以及其他富國的疫苗猶豫（vaccine hesitancy）情形，所謂疫苗猶豫，指的是儘管有疫苗，卻遲遲不願或拒絕接種，阻礙了國家的疾病監控。





雖然目前在美國可以施打FDA緊急使用授權的疫苗，包括輝瑞、莫德納、嬌生等新冠疫苗，但這些藥廠都尚未獲得FDA的全面批准。根據了解，輝瑞藥廠和其合作夥伴德國生技公司BioNTech已經在今年5月初時向美國FDA申請全面批准使用它們所研發的新冠疫苗。而莫德納藥廠也在本月1日時，向FDA提出申請。但按照程序，在新藥第三期解盲之後，藥廠還得收集至少6個月的數據，交由FDA進行審查，等到審核通過才能拿到全面批准使用執照。









