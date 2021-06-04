特企／響應班班有冷氣　Panasonic冷氣寫創舉

夏天一飆高溫，沒裝冷氣的教室，學生常要飆汗上課，容易影響學習與健康。受到台灣廣大家庭愛戴與肯定的Panasonic冷氣，為了讓學童在酷暑也有安心舒適的學習環境，全力響應政府「班班有冷氣」政策，積極參與各縣市招標，並榮獲全國所有縣市的信賴及支持，成為唯一22縣市中小學均入選的品牌，業界創舉再添一筆。





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Panasonic除了擁有業界省電第一七連霸、台灣銷售第一等業界殊榮與創舉外，此次能從各縣市評選脫穎而出，寫下業界唯一全國22縣市皆入選之廠牌的創舉，除了產品的實力外，也因為從研發、生產到銷售服務皆擁有最完整的服務網。業界最多全國28個直營服務據點，以及800 人服務團隊，提供最完善的原廠維修服務，高度重視每一個環節，具體展現在地服務的便利與熱忱，才能全力協助政府「班班有冷氣」政策，得以更完美的實現。





而在產品實力上，Panasonic冷氣採100％日本技術同步，功能先進、吹的舒適，且搭載Panasonic節能設計，讓全機系統最佳化，冷氣省電效率不僅擁有國家能源效率第一級認證，更超越國家一級標準，不僅吹得涼也吹得省。此外，Panasonic也致力推動永續環保的理念，大量採用環保R32冷媒，避免臭氧層破壞、降低溫室效應係數和CO2 的排放量，在提供省電、舒適的環境之餘，也能兼顧節能環保，共創無限永續的未來。





Panasonic 一直以來致力於實踐「貫徹為產業人的本份，圖謀社會生活的改善與提高，以期貢獻世界文化生活的進展。」之經營理念，為顧客喜愛的產品而不斷努力。一路走來，受到無數消費者的支持，此次受到各縣市政府的青睞，成為最多縣市中小學選定冷氣，只願為莘莘學子們提供更好的學習環境，也承諾在未來持續深耕在地，成為吹動台灣永續向前的力量！



