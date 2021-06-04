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(G)I-DLE舒華在台頻被認出　垃圾車司機開到身旁「告白」

▲舒華返台期間頻頻被粉絲認出。（圖／Cube Entertainment）
▲舒華返台期間頻頻被粉絲認出。（圖／Cube Entertainment）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-04 22:00:00

韓團(G)I-DLE的台灣籍成員葉舒華，承認是《綜藝玩很大》的粉絲，所以日前返台時順道參與錄影，跟著製作單位到苗栗兩天一夜走透透，自豪「體力佳」的她，在節目中完全豁出去。此外，舒華在台期間頻頻被認出，甚至有垃圾車司機熱情告白，讓她覺得相當害羞。 

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▲舒華（左二）參與《綜藝玩很大》錄影。（圖／Cube
▲舒華（左二）參與《綜藝玩很大》錄影。（圖／Cube Entertainment）
舒華返台放假，除了跟家人團聚，也順道吃她最想念的台灣美食，包含牛肉麵、滷肉飯、蔥抓餅、 客家小吃等，也因為太久沒吃這些朝思暮想的食物，她自招一餐常吃兩碗飯，坦承目前是「發福」狀態，她笑說：「我最愛吃阿婆（祖母）煮的豆豆飯、炒蛤蜊，她做的冬瓜茶特別好喝，反正阿婆煮的我一定都吃光光！」 

舒華在台期間頻頻被歌迷認出，她笑說：「印象最深刻是有一次跟朋友走在路上，結果有一位開垃圾車的叔叔特地開到我們旁邊，還拉下窗戶大叫我的名字，對著我喊『妳好棒！加油！』當下覺得滿害羞的 ！」 

舒華是《綜藝玩很大》的忠實粉絲，回台如願上節目，她跟著主持人吳宗憲、KID的腳步，到苗栗做兩天一夜的錄影。逗趣的是，與她同隊的屈中恆，因為女兒非常喜歡舒華，趁著節目空檔讓兩人在空中「相見歡」，沒想到屈中恆的女兒竟然激動哽咽，掛電話前還特別叮嚀老爸說：「爸，拜託不要拖累舒華！」逗趣模樣讓全場笑翻。 

由於疫情嚴峻，舒華這幾個禮拜都好好待在桃園老家防疫，除了追劇也不忘PO幾張捲頭髮自拍照，以及家外的夜景照與粉絲分享近況；預計暑假返回韓國上工的她，對於防疫非常重視，她特別呼籲粉絲：「無論身處何處，基本戴口罩、勤消毒、沒工作盡量不出門，好好宅在家最安全。」

▲舒華（左）跟著吳宗憲到苗栗錄影。（圖／Cube
▲舒華（左）跟著吳宗憲到苗栗錄影。（圖／Cube Entertainment）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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