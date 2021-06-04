(G)I-DLE舒華在台頻被認出　垃圾車司機開到身旁「告白」

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舒華返台放假，除了跟家人團聚，也順道吃她最想念的台灣美食，包含牛肉麵、滷肉飯、蔥抓餅、 客家小吃等，也因為太久沒吃這些朝思暮想的食物，她自招一餐常吃兩碗飯，坦承目前是「發福」狀態，她笑說：「我最愛吃阿婆（祖母）煮的豆豆飯、炒蛤蜊，她做的冬瓜茶特別好喝，反正阿婆煮的我一定都吃光光！」
舒華在台期間頻頻被歌迷認出，她笑說：「印象最深刻是有一次跟朋友走在路上，結果有一位開垃圾車的叔叔特地開到我們旁邊，還拉下窗戶大叫我的名字，對著我喊『妳好棒！加油！』當下覺得滿害羞的 ！」
舒華是《綜藝玩很大》的忠實粉絲，回台如願上節目，她跟著主持人吳宗憲、KID的腳步，到苗栗做兩天一夜的錄影。逗趣的是，與她同隊的屈中恆，因為女兒非常喜歡舒華，趁著節目空檔讓兩人在空中「相見歡」，沒想到屈中恆的女兒竟然激動哽咽，掛電話前還特別叮嚀老爸說：「爸，拜託不要拖累舒華！」逗趣模樣讓全場笑翻。
由於疫情嚴峻，舒華這幾個禮拜都好好待在桃園老家防疫，除了追劇也不忘PO幾張捲頭髮自拍照，以及家外的夜景照與粉絲分享近況；預計暑假返回韓國上工的她，對於防疫非常重視，她特別呼籲粉絲：「無論身處何處，基本戴口罩、勤消毒、沒工作盡量不出門，好好宅在家最安全。」
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