幫助多年菲律賓新住民！她扎根屏東在地服事

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陳淑貞牧師出生於基督教家庭，從小就對不同文化和旅外的人特別關注。談及一開始會踏上新住民服務的道路，她說：「當台灣開始有大量的新住民和移工時，我注意到周圍開始出現這些朋友，但並沒有特別的機會服務他們，只有個別的問候或關心。直到2013年，我調派到滿州。當時，參與服務恆春基督教醫院菲律賓團契的芬蘭宣教士沙佳玲牧師邀請我接替她在這團契中的服務。因為她即將離開台灣。恆基的新住民事工最早是由芬蘭的宣教士馬立娜開始的，陸續有幾位宣教士接棒服事。」因緣際會之下，她開始接觸大量的新住民朋友。「沙牧師認為需要有一位可使用英語的牧者來協助。感謝恆基院牧部的接納，我就開始了每月一次的配搭服事。這些新住民因為語言和工作的關係，無法真正投入一般教會的禮拜和聚會。除了每週末的團契時間以外，沒有固定的教會生活。後來，有人開始參加了滿州教會的禱告會。教會也因為她們的需要而有了英語讀經班。」





有了這樣的契機認識許多菲律賓新住民朋友，在2013年12月31日，那天晚上本來是是教會禱告會的時間，台灣的教會也常用那天舉行跨年禱告會。不過，她擔心平常大部分在民宿工作的她們在那段時間會非常疲累，正考慮著要怎麼辦時，她們不但表達要照常聚會，還問牧師，她們是否可以預備一些吃的？「我沒有多想，就答應了。那天，我到聚會地點的時候，看到她們預備了豐盛的食物，大吃一驚。我懊惱常自豪對文化敏感的自己，居然忽略了。那晚，許多台灣人瘋跨年，但有多少人想到在我們中間那些「過年」的人們呢？沒錯，台灣的我們也迎接了新的一年。但對大部分台灣人來說，真正的『過年』是『農曆春節』。我們很容易忽略了那些『不過舊曆年』的族群。」陳淑貞說，在當下她萌生了一個新想法。「這群菲律賓姊妹們的家人們少有人和她們一起真正過這個『年』。從此，我們有了約定：每年的除夕，我們都要一起聚集，一起過年。這些年來，參與的人愈來愈多。甚至有些移工會向雇主請假幾小時，一起參與聚會。那是一個『想家』的時刻，有『原生的家庭』，還有在台灣的『新家』。更重要的是我們有屬靈的家。」





溫馨的故事令人動容，不過服事的道路並非一帆風順。像是她發現，菲律賓新住民在語言學習有難題，以及有些人面臨財務的困難、家庭和婚姻的糾紛，他們需要專業的協助。在語言學習的部分，陳淑貞牧師觀察到，相較於別的東南亞移工族群，來自菲律賓的他們似乎學得比較慢，效果也不好。因此在面對許多問題上顯得弱勢。常常被取笑，謾罵；無法讀自己的中文信件(政府公文等)，和孩子的溝通也是如此。「因為在國境之南，他們的台灣家人幾乎都使用台語溝通，因此他們的台語說得比較好。可是因為不是正式學的，所以不是很標準。政府的中文課程，他們也沒有學得好。聽與說比閱讀好一些。但他們的英語也不是每個人都很好，有的人很好，有的人則只會說菲律賓語，有很大的落差。所以，常常需要有人確定中文意思後，再用菲律賓語再說一遍。這對溝通有很大的影響。更讓人輕看他們。」她說。





至於家庭和財務困難方面，陳淑貞牧師也是盡可能幫助，例如會協助閱讀並說明文件，提醒注意事項，以免不小心遺漏或觸犯法律。再來也會幫忙尋求專業或政府資源，協助新住民獲得協助，保障權益。最後著重於心靈層面，陳淑貞牧師會以陪伴個人、傾聽困難、鼓勵面對挑戰等等方式，從旁輔導。





她曾面對過移工生下的寶寶，也就是俗稱的「無主之子」。「有一天，接到一個姊妹的電話，要去探訪一個媽媽和新生兒。情況是我沒有遇過的。兩個菲律賓移工相戀，有了孩子。但卻不能結婚，因為他們在老家都還有婚姻關係。女方在同鄉的幫助下，在國境之南生產，但卻留下孩子逃跑了。因為無法解決孩子的戶口問題，有人想領養也沒有辦法。後來小男嬰被社會局安置了。姊妹們非常焦急，希望知道孩子是否安好，擔心落入人口販運。」在電話那頭的淑貞牧師一邊安撫菲律賓姐妹們的情緒，一邊思考辦法。經過打電話詢問政府單位後，她得知孩子在政府的關照中是安全的，就轉告她們，讓她們安心。後來這名男孩接受國外的養父母領養，一切平安，甚至還曾回來拜訪出生地。「兩年前，當年的小男孩和他的養父母到台灣來，拜訪當年出生的地方。知道孩子平安健康成長，大家都很高興。」她說，這名小男孩大家都稱為「小約瑟」，能夠平安長大，令人欣喜。





對於站在教會的角度，該如何協助新住民融入台灣社會，她認為：「教會是個信仰團體，也是基督的身體。我們相信一個肢體受苦，全體就受苦。上帝使人在一起，就是一起扶持、彼此相愛，一同經歷上帝的恩典和祝福。上帝也是公義的上帝。祂不喜悅人為己利，欺壓他人，掠奪他人，對他人的困境無動於衷。因此我認為教會應該要主動關懷周圍的新住民。透過關懷探訪，發現需要，提供資源，協助解決問題；幫助他們了解台灣社會，融入生活；也成為他們和台灣家庭的橋樑，幫助彼此了解，解開誤會；設身處地為人著想，能有更多的體諒。」





目前服務菲律賓新住民的工作內容主要就是英語讀經班、年度退修會、年終感恩聚會，加上平常的關懷探訪，特殊需要的協助(個人協談、法律諮商、資源分享等)。陳淑貞牧師表示她的工作內容主要以教會牧養為主，負責教會的主日崇拜、讀經班、禱告會、探訪等。教會目前除了上述的活動之外，還有國小學童的課後照顧班。



