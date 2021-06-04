彩雲強度將減弱！預計海陸警20：40解除 週末鋒面挾大雨
今年第3號輕度颱風「彩雲」逼近台灣，搭配鋒面、熱對流影響，中央氣象局今（4）日下午就針對基隆、宜蘭和雙北地區等地發布國家級「大雷雨警報」。中央氣象局表示，輕颱彩雲強度將減弱，預計在今晚8時40分解除海上、陸上警報，但滯留鋒仍持續帶來影響，預計週末會到達台灣上空，會帶給各地明顯降雨。
編輯中心/綜合報導
2021-06-04 18:32:21｜2021-06-04 19:22:14
氣象局預報員伍婉華表示，輕颱彩雲強度將於未來3小時內減弱為熱帶性低氣壓，預計於今晚8時40分解除海、陸上颱風警報。伍婉華亦提醒，雖彩雲強度減弱，但今晚至明晨仍會經過恆春、綠島、蘭嶼、西南部、東半部等地，可能會出現強陣風、長浪情形，前往海邊活動請注意安全。
伍婉華指出，今日對流旺盛，午後大台北、基隆、宜蘭地區出現明顯雨勢，最大雨勢在雙北，其中台北市有一小時209毫米降雨量，目前累積344.5毫米。至於未來天氣狀況，今日發展的對流雲系雖已減弱，不過有些仍在發展，且南邊還有其他對流雲系接近中，預計今晚西南部地區仍會降雨。
伍婉華解釋，雖然颱風減弱，滯留鋒仍持續帶來影響，這道鋒面結構完整，預計週末會到達台灣上空，會帶給各地明顯降雨，西半部、東北部將有陣雨或雷雨，降雨時間長，也會有瞬間強降雨或豪雨，南部山區則會出現局部大豪雨。氣象局事後亦會針對整個對流雲系發展狀況，適時發布各種特報，或是提供大雷雨即時訊息給民眾。（編輯：陳雅雲）