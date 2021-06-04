各國實施封城控疫　衝擊經濟或壓抑疫情成雙面刃

台灣近來新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，除了加速疫苗接種、控管人流之外，也有出現不少討論封城的做法。最早封城控疫的方式出現在中國，隨後也在歐洲、美洲、亞洲也都有部分國家實施，但其實在不同國家中，對於封城措施都有著不同定義以及考量。





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《德國之聲》報導進行分析，指出封城是非藥物防疫的措施之一，但是各國實施封城的方式不同，還分為較嚴格的「硬封城」，以及相對寬鬆的「軟封城」。搭配疫苗接種或是大量篩檢，來逐步控制疫情。





世界上最早實施封城的中國，去年1月在武漢進行封城，先是限制大眾交通運輸，並且關閉連外道路。過了一個月之後，開始進行「硬封城」，所有住宅小區封閉管理，除非居民有特殊情況，否則不得外出。報導指出中國剛開始都是實行嚴格的封城措施來防堵疫情，現在則是半封城方式，同時進行大量篩檢。





而英國在英格蘭地區在2020年三月首次封城後，至今總共封城3次，要求民眾除非必要活動，否則盡量待在家中，學校進行線上教學，餐廳能外送，非必要商家都得暫時停業，但是並沒有嚴格禁止民眾進行長途旅行。





▲德國為了因應疫情，也實施了多次不同程度的封城措施。（圖／美聯社／達志影像）

而德國政府則是因為各邦政府保有最終決定權，因此封城措施皆不同。從最初實施封城之後，為了因應疫情，德國實施了多次不同程度的封城，最嚴重時，還實施宵禁，並關閉學校、娛樂性場所、體育館、以及非必要商家，只允許與其他家庭的一名成員見面，也不能舉辦線下宗教活動，喪禮限制人數，要出境時旅客還得進行篩檢。不過像是義大利等歐洲部份國家，在疫苗接種率達到一定比率之後，就決定陸續解封。





不過報導指出，實施嚴厲的封城手段就宛如雙面刃，對於部分發展中國家來說，雖然封城能夠控制病毒傳播，卻往往也會衝擊經濟與生計。像是東南亞國家菲律賓，因為封城衝擊了經濟，在過去一年多次鬆綁封城措施，為了減少經濟衝擊而一步步放寬措施。而馬來西亞也多次為了經濟放寬封城措施，但疫情最近又日趨嚴峻，因此再次實施了嚴厲封城措施。報導表示封城必然會犧牲經濟，因此如何兼顧防疫以及經濟發展，常常成會封城與否的討論焦點。



