雨太大！氣象粉專曝「北市下水道」排水數據：其實很強了
中央氣象局今（4）日下午針對基隆、宜蘭和雙北地區發布國家級「大雷雨警報」，水利署也針對台北文山、大安、信義區，新北新店區發布淹水一級警戒。而北市府則在下午兩點半左右，宣布開設災害應變中心一級。由於雨勢驚人，台北市區多處傳出淹水災情，行人宛如在路面行舟，種種驚險畫面在社群網路上流傳。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台北市下水道的排水系統已經很強了，「只是我們遇到的災害實在太變態！」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-04 18:54:30
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日下午在臉書粉專發文表示，「台北市下水道設計標準78.9mm/hr，已經是世界頂尖的排水系統了哦！台灣防災的能力其實很強，只是我們遇到的災害實在太變態了！」稍早天氣特急稍早也分享台灣大學的時雨量紀錄到達209mm，創下史上最高整點雨量紀錄、史上第二高60分鐘雨量紀錄，可見今天的雨勢有多驚人。
不過或許是身受淹水之苦，不少網友在底下留言抱怨說，「說好台北不水災的咧？之前一堆人嘴高雄」、「現在才知道時雨量喔！當初嘴高雄的時候，怎麼健忘了啊」、「不要雙標啊」。
而颱風的最新動態，根據中央氣象局表示，輕颱彩雲強度將減弱，預計在今晚8時40分解除海上、陸上警報，但滯留鋒仍持續帶來影響，預計週末會到達台灣上空，會帶給各地明顯降雨。（編輯：倪浩軒）