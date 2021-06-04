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國民黨發起「敲鍋碗瓢盆」挺醫護挨轟　晚間急改活動內容

▲國民黨主席江啟臣今(4)日召開記者會，號召全民參與「挺醫護、要疫苗、66齊發聲」活動，在6日中午12時整，以按喇叭或敲打鍋盆等方式大力發聲，結果遭醫護批評是打擾休息。（圖／資料照片）
▲國民黨主席江啟臣今(4)日召開記者會，號召全民參與「挺醫護、要疫苗、66齊發聲」活動，在6日中午12時整，以按喇叭或敲打鍋盆等方式大力發聲，結果遭醫護批評是打擾休息。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-04 19:11:57｜2021-06-04 19:12:18

台灣本土疫情嚴峻，國民黨主席江啟臣今(4)日召開記者會，號召全民參與「挺醫護、要疫苗、66齊發聲」活動，在6日中午12時整，以按喇叭或敲打鍋盆等方式大力發聲，對政府的失能，表達人民的心聲與怒吼；不過，國民黨晚間又發新聞稿表示，因接獲醫護人員反映，原規劃活動恐打擾三班制上班的醫護人員休息，因此採納醫護意見調整活動內容。

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國民黨表示，針對6月6日中午12點整的「挺醫護要疫苗」活動，因接獲醫護人員反映，原規劃活動恐打擾三班制上班的醫護人員休息，因此國民黨採納醫護意見，從善如流酌予調整為中午12時整，在不妨礙防疫、不群聚的前提下，請大家參與活動。

包括舉牌「挺醫護要疫苗」拍照上傳臉書；若在戶外場所，可以發聲「挺醫護要疫苗」， 開車行進間，鳴按喇叭（請避開醫療院所）；或自拍參與影片，PO上臉書與社群網站，並hashtag「＃66齊發聲」「＃挺醫護要疫苗」。

國民黨指出，住宅居家的民眾要表達挺醫護心聲，請將感謝語句寫上手板，於6日中午12時對外高舉SHOW出，或將手板內容上傳臉書，表達心聲，避免打擾護理人員休息。

此外，6日晚上請民眾參與「熄燈」活動，在晚上8點整關閉住宅電燈一分鐘，用無聲的抗議，向蔡政府發出「挺醫護要疫苗」的信號。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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沒有，應該要宅再家挺台灣！
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