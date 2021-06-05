獅子山小鎮將蓋中資漁港　民眾反對憂破壞環境

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然而，獅子山政府5月宣布，計劃在黑強生興建一座漁港暨漁獲處理廠區，引發外界擔憂，當地熱帶田園環境恐遭到破壞。
獅子山漁業部表示，這項5500萬美元（約新台幣15億2400萬元）建設計畫由中國提供資金，可望創造數以千計就業機會。
帶頭抗議這宗開發案的環保民宿老闆吉班德瓦（Tommy Gbandewa）則說：「如果中國人來這裡，環境將變糟，海灘將發臭。」
相關爭議正凸顯獅子山在追求開發和環保間的兩難，尤其當地政府也試圖推銷生態旅遊來振興國家經濟。
擁有豐富鑽石礦藏的獅子山原是英國殖民地，目前是全球最貧窮國家之一。20年前結束的內戰造成約12萬人死亡，至今經濟仍在復原中。
獅子山也有豐富漁場，但漁業部5月指出，少有當地人能利用這項資源，大部分的魚都被約140艘外國拖網漁船捕撈，再在外國處理販售，「幾乎或完全沒帶給獅子山利益」。因此計劃興建的港灣，正是要讓部分獲利能轉到當地人身上。
不過，這起開發案的細節模糊，已引發當地居民不安，認為中方投資者有意在這裡蓋一座魚粉廠，儘管獅子山政府對法新社否認消息。
在一些西非國家，魚粉廠很普遍。但這種工廠通常會排放發出惡臭的廢棄物，並汙染周圍水域，令觀光客不敢來。
當地家計型漁民（artisanal fishermen）工會發言人柯洛瑪（Wudie Bakie Koroma）表示，總體來說他支持建港，但「計畫若包含魚粉廠，我們將不會支持」。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1100604