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G7將推全球基建倡議　反制一帶一路

▲德國媒體報導，七大工業國下週將在峰會上提出全球性的基礎建設倡議，反制中國的「一帶一路」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國媒體報導，七大工業國下週將在峰會上提出全球性的基礎建設倡議，反制中國的「一帶一路」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-05 05:56:09

（中央社記者林育立柏林4日專電）德國媒體報導，七大工業國下週將在峰會上提出全球性的基礎建設倡議，反制中國的「一帶一路」。

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由美國、加拿大、日本、英國、法國、德國、義大利組成的七大工業國集團（G7）11至13日將在英國召開領袖峰會，美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相菅義偉、德國總理梅克爾（Angela Merkel）等各國領導人屆時都將出席。

德國「商報」（Handelsblatt）報導，G7在一份文件中指出，亞洲、非洲、南美洲缺乏與全球接軌的鐵路和港口，低碳科技和網路建設也不足，世界銀行（World Bank）等國際金融機構動作太慢，發展中國家需要能馬上行動的夥伴，但過去經驗顯示有不透明的貸款條件、安全準備不足、增加國債和違反接受貸款國家人民利益的問題。

文件沒有點名中國，不過此處指的無疑是中國。

在美國的主導下，G7決定在這次峰會提出全球性的基礎建設倡議，協助發展中國家引進低碳科技、改善公共衛生和數位建設，並推動男女平權、提高勞工和環保標準、制定透明規範防止貪汙。

G7的倡議將引用拜登競選總統主軸「重建美好未來」，命名為「重建美好未來世界」（Build BackBetter World，簡稱B3W），目的顯然是與中國互別苗頭。「一帶一路」出現賄賂、剝削勞工和強迫勞動的問題，正引起各國的反彈。

德國外交部日前才在一份內部文件警告，中國正透過「一帶一路」推動以中國為中心、與當前國際組織平行的架構。由於愈來愈多國家對「一帶一路」不信任，期盼另一股力量平衡中國的影響力，歐盟應主動出擊投入各國的基礎建設，並捍衛當地的人權、勞工和法治標準。

歐洲業界也要求擬定戰略反制中國的「一帶一路」，德國工業聯盟（BDI）專家施卓克（FriedolinStrack）表示，光批評中國不夠，歐洲得提出更好的方案，才能贏回在發展中國家的影響力。（編輯：馮昭）1100604

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