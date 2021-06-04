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經濟部驚傳官員確診！王美花、曾文生啟動居家隔離14天

▲經濟部傳出有官員確診，經濟部長王美花與次長曾文生依照防疫指引，已啟動居家隔離14天。圖為經濟部長王美花。（圖／NOWnews資料照）
▲經濟部傳出有官員確診，經濟部長王美花與次長曾文生依照防疫指引，已啟動居家隔離14天。圖為經濟部長王美花。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 21:42:49

台灣COVID-19本土疫情嚴峻，今（4）晚驚傳經濟部有官員確診，且該確診病患與部長王美花、次長曾文生皆有密切接觸。對此，經濟部證實了這個消息，並指出王美花與曾文生已經篩檢，快篩與PCR檢測結果皆為陰性，目前依照防疫指引，啟動居家隔離。

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經濟部表示，本部有同仁因身體不適前往篩檢，後確認為COVID-19確診病患。該同仁工作內容曾與王美花部長、曾文生次長互動接觸，因此依照防疫單位專業指引，部次長與相關同仁也受匡列為密切接觸者，並前往篩檢。快篩與PCR檢測結果皆為陰性。

經濟部強調，王美花部長、曾文生次長及相關同仁將依照防疫指引，啟動居家隔離14天（自6/2起算），工作環境也將進行全面消毒。經濟部另外也說明，部次長於居家隔離期間，將採視訊處理公務與進行會議，經濟部相關業務推動，都會持續進行。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心統計至6/04，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/04，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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