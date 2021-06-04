經部傳確診　府：對總統、顧立雄無影響

我是廣告 請繼續往下閱讀
張惇涵進一步說明，至於國安會秘書長顧立雄部分，由於並非確診者的接觸者，王美花部長篩檢結果也呈陰性，依照相關防疫指引，未被指揮中心匡列，無須篩檢，僅須進行自我健康監測；並且，顧秘書長也早就於4月即接種疫苗，目前健康無虞，國安會目前運作也正常。
另一方面，張惇涵指出，目前總統府與國安會也沒有因為該個案，而有被指揮中心通知匡列的對象。此外，王美花部長雖於近期曾與總統開會，但開會場所皆採隔板，並全程佩戴口罩，且王部長與總統沒有近距離長時間接觸，依照防疫指引及醫療團隊研判，對於總統並無影響。目前總統身體健康良好，醫療團隊也會嚴密掌握總統健康狀況，請國人朋友放心。
行政院發言人羅秉成則表示，王美花部長於今日接受快篩與PCR檢測之結果皆為陰性，並依照防疫指引啟動居家隔離14天。雖王美花部長近期曾與蘇貞昌院長一起開會，昨（3）日也出席院會及院會後記者會，但各該開會場所及院會後記者會現場皆採隔板或保持座位間隔之社交距離，所有與會人員均全程佩戴口罩。目前蘇院長身體健康良好，請國人同胞放心。至於王美花部長居家隔離期間，行政院如有督導或指示經濟部相關事項之必要時，可與王部長以通訊或視訊等方式為之，不致影響相關政務之推動。