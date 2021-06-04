妻月賺10萬！尪不滿「還領3萬紓困金」　職業曝反被眾挺

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同事接著指出，今天他們都收到3萬補助金後，小姨子還和他炫耀「即使我們早餐店沒受到疫情影響，也爽爽領了3萬」，讓同事一聽相當不滿。對此，原PO也無奈坦言「一人3萬已經是很多人一個月甚至不到的薪水了，像我們這樣的公司勞工如果需要卻只能申請貸款啊！！！為什麼這樣不公平啊...........好吧！抱怨完了，繼續認命的上班......」。
貼文一曝光，立馬引來網友討論，「我朋友前月薪實領7萬多也有領到唷！還說三萬也沒很多啦」、「早餐店每個月賺十幾萬！嗯…」、「本人郵局員工，今天幫客戶補登存摺，就看到存摺餘額上百萬的，領了三萬補助金...」、「習慣就好，我什麼都輪不到」。
但也有人抱持不同看法，直言「入工會也要付錢好嘛！你以為不用付錢哦！」、「職業公會的勞保健保都是要自己全額付費的，一般勞保還有公司幫忙出。。這樣比較起來，誰比較有利呢？」、「我公婆開早餐店的，他們說現在真的都沒人⋯⋯所以還是有被影響到的人」、「早餐店影響很大...開在學校附近的直接都沒人了，就算是開在非學區也會因為大家都不出門而減少收入...不能只看一個例子」。
其中還有網友緩頰，認為開早餐店其實相當辛苦，「你也可以去開早餐店啊！怕辛苦就乖乖上班吧！」、「早餐店是艱苦錢，你不一定會想開早餐店賺這個錢」、「我只覺得你同事的老婆真衰，嫁給那種老公。你同事的老婆開早餐店可能每天都一大早四、五點就要起床準備所有的食材，生意好，相對也會更累」。（編輯：陳雅雲）
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