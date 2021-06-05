醫療量能4天後亮紅燈！侯友宜：需中央、其他縣市一起拚
新北確診人數不斷的增加，導致醫療的量能吃緊！新北市長侯友宜4日向中央喊話，他擔憂醫良量能不足的問題，「新北醫療量能在4天後會非常緊繃！」需要中央、其他縣市一起拚，同心齊力的擴充醫療量能，讓新北市的市民，得到更好的照顧。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-05 00:17:14
侯友宜表示，以縣市的行政轄區來看，台北市每萬人分配到的病床數有58.15，新北市只有20.56，是全國排名倒數第二；為了搶救重症的患者，新北的醫護齊心克服萬難，在短期間內開出全國最多的專責病房和專責ICU，專責病房從264床開到1260床，目標為1330床，達預定目標95％，中央要求開設90床ICU，新北也已開設176床ICU，超過原本的目標。
侯友宜認為，「雖然不斷開出醫療的量能，但病床數仍然非常的吃緊」，新北的病床數已經不多，病床數目前尚有217床，挑戰的壓力很大，相信這樣的醫療量能無法支撐太久，預估醫療量能在4天後就會非常緊繃；因此，需要中央、其他縣市一起拚，同心齊力的擴充醫療的量能，讓新北市的市民，得到更好的照顧，他也會跟中央來反映。
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