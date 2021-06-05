封維園難禁港人上街悼六四　港警拘捕6人

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昨晚持續有港人到維園附近聚集，多人點燃燭光，試圖照亮維園。有市民帶白色花束到場悼念；也有人手持蠟燭或舉起開著燈的手機，在銅鑼灣一帶亮燈「遊行」；還有人將垃圾桶扔向街上，警方在場警告，並在不同位置截查市民。
在旺角一帶，有聚集的市民叫口號，期間警方舉起藍旗警告，在場設街站的團體「賢學思政」召集人王逸戰被捕。
警方表示，全港各地都有人在不同地區集結，警方採取執法行動，截至昨晚11時30分，警方共拘捕4男2女，年齡在20至75歲之間，分別涉嫌宣傳或公布未經批准集結、普通襲擊、刑事毀壞、阻礙警務人員執行職務及在公眾地方行為不檢。
被捕者中，包括香港市民支援愛國民主運動聯合會副主席鄒幸彤。
另外，至少12人涉嫌違反「預防及控制疾病規例」的相關罪行而被開出罰單。
這是港區國安法實施後的首個六四紀念日。往年在維園的燭光，在警方封禁下，昨晚並未完全消失而是分散多處。
香港維多利亞公園自1990年開始連續31年舉行悼念六四的燭光晚會，警方則在去年和今年皆已疫情為由未批准集會。
明報報導，支聯會秘書蔡耀昌質疑警方大規模舉措是恫嚇市民勿到維園悼念，執法滲入政治考慮，「令香港與內地愈來愈相似」。（編輯：張淑伶）1100605